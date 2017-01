Juventus, Evra al Lione sblocca Tolisso?

Evra in partenza, www.beinsports.com

Si sa che partirà, ma ancora non ha deciso la destinazione. Ed il mercato in entrata della Juventus ne risente. Patrice Evra sta sfogliando la margherita delle proposte, ma non sembra intenzionato ad accontentarsi. Prima il Valencia, in Spagna, poi il Crystal Palace, in Inghilterra, tutte operazioni complicate per via dell’ingaggio del terzino e del basso profilo delle società. Si era parlato di un interesse dello Schalke 04 e di un possibile scambio con Kolasinac, che la Juventus ha già bloccato in ottica giugno, sfumato anche questo. Ora sono spuntate due ipotesi francesi: una è il Marsiglia di Rudi Garcia e l’altra è il Lione di Bruno Genesio.

Quest’ultimo si era espresso nei giorni scorsi, definendo Evra “un grande giocatore con tanta esperienza” e sbilanciandosi un po’ “potrebbe interessarci”. L’OL rappresenta una buona soluzione per il francese, vista la buona stagione finora disputata – quarto posto in Ligue 1 e sedicesimi di finale in Europa League, dove ci sarà Lione-AZ Alkmaar – ma anche la Juventus potrebbe spingere in questa direzione.

Non è un mistero che i bianconeri siano molto interessati ad un giocatore in particolare che gioca nel Lione, Corentin Tolisso, e la cessione di Evra fungerebbe da “anticipo” per prenotare il centrocampista, su cui non manca la concorrenza – pare che anche l’Inter si sia aggiunta alle pretendenti.

Corentin Tolisso, 22 anni, www.thesun.co.uk

Ecco perché è necessario muoversi fin da subito e Marotta vuole approfittare del contatto tra le società per strappare un accordo. Nelle ultime ore si parla di un tentativo per ingaggiare Tolisso già a gennaio: prestito oneroso fino a giugno e riscatto obbligatorio, con un esborso complessivo di oltre 40 milioni di euro. Pensare che il Lione lasci partire il giocatore già in questa sessione è improbabile, anche perché la Juventus non potrebbe inserirlo nella lista Champions, avendola già giocata con la maglia dell’OL, tra l’altro nello stesso girone della Vecchia Signora.

Lo scenario però cambierebbe se dalla rosa di Max Allegri uscisse Hernanes: sul brasiliano si è fatto sotto il Fenerbahce, che ha offerto 5 milioni per averlo subito, mentre le difficoltà per il Genoa a reperire un centrocampista spingono il Grifone a riprovarci con il calciatore che era già stato vicinissimo in estate. A questo punto un’operazione a centrocampo sarebbe numericamente necessaria, visto anche l’infortunio occorso a Lemina in Coppa d’Africa.