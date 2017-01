I penta-campioni per una bi-vendetta: luci allo Stadium, è Juventus-Milan

Alex Sandro punta Locatelli durante la sfida di campionato, terminata 1-0 per i rossoneri. | quotidiano.net

Già solo perchè si tratta di una disputa fra Juve e Milan, i veri appassionati di calcio non avranno dubbi sui propri programmi serali. Esiste soltanto una strada: quella della RAI, che trasmetterà in esclusiva il match di Coppa Italia, il terzo stagionale, fra bianconeri e rossoneri, chiamati entrambi ad una prova impegnativa dopo una giornata di Serie A per entrambe stancante.

Il pre-gara

I bianconeri vengono dalla convincente vittoria, sempre in casa, sulla Lazio, che ha cancellato ogni dubbio che poteva trasparire dopo il quarto scivolone stagionale sull'ostico campo di Firenze. Messo da parte il discorso europeo, perchè a livello internazionale si ricomincia soltanto fra un mese, la Signora può testare le proprie capacità di resistenza sotto l'aspetto atletico, dopo la gara di campionato che si è rivelata abbastanza faticosa in quest'ottica. Inoltre c'è lo stimolo aggiuntivo delle due sconfitte - anche se una soltanto ai rigori - in stagione contro i rossoneri: prima a Milano, poi a Doha, in maniera diversa la Juventus ha ottenuto due KO che potranno venire vendicati questa sera.

I rossoneri invece hanno perso contro il Napoli nell'ultima giornata e, più in generale, hanno ottenuto una sola vittoria (sul Cagliari in casa, per 1-0) nelle ultime 5 di campionato. Un bottino deludente per la squadra milanese che è scesa in questo frangente dal 3° al 7° posto in classifica; tuttavia, il cammino in TIM Cup non è stato compromesso dal momento non esaltante. Le ambizioni si sono abbassate ma la voglia è sempre e comunque la stessa. I sopracitati due successi ai danni dei Campioni d'Italia sono state iniezioni di fiducia in passato e chissà che quest'occasione non diventi la possibilità - oltre che di ottenere un clamoroso tris - di invertire nuovamente in positivo la tendenza.

Le ultime dai campi

Lo staff medico bianconero ha dato l'ok ad Alex Sandro per il rientro; più difficile invece che ritorni Marchisio, che ha sofferto un problema muscolare. Benatia è impegnato con la nazionale in Coppa d'Africa, Lemina fermo ai box per un problema non di poco conto. Si prospetta un ritorno al 3-5-2, dove Barzagli e Chiellini si giocano un posto in difesa; in attacco, probabilmente vedremo Mandzukic e Dybala.

Mati Fernandez forma la lista indisponibili dei milanesi insieme al lungodegente Montolivo e a De Sciglio, ancora out. Nessun'altra assenza, anzi: ci sarà l'aggiunta al gruppo del volto nuovo Deulofeu, presente tra i convocati. Rientrano anche Locatelli e Romagnoli, fermi per squalifica nel week-end.

Le probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Neto; Barzagli, Bonucci, Rugani; Cuadrado, Sturaro, Hernanes, Rincon, Alex Sandro; Mandzukic, Dybala.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Paletta, Romagnoli, Antonelli; Kucka, Locatelli, Bertolacci; Honda, Lapadula, Bonaventura.