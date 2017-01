TIM CUP - Juventus - Milan: i convocati e le probabili formazioni

Tuttosport.it

Non convocati Buffon e Marchisio. Ritornano Sturaro e Alex Sandro (squalificati in campionato) e Mattiello (dall'infortunio). Presenti anche i primavera Del Favero e Muratore.

Ecco la lista dei convocati:

Tantissimi dubbi sul modulo anti Milan. Allegri potrebbe lasciare in panchina Higuain per Mandzukic con Dybala alle sue spalle. Cuadrado ancora titolare. A centrocampo ballottaggio tra Hernanes, Rincon e Sturaro per due posti. In difesa la certezza dovrebbe essere Rugani. In conferenza stampa Allegri si è sbilanciato anche sulla possibile presenza di Bonucci ("Ha bisogno di giocare").

Difficile prevedere al 100% l'11 titolare della Juventus, diversi giocatori sono in grado di ricoprire varie porzioni di campo. Dal 3-5-2, al 4-3-1-2, dal 4-3-3 al 4-2-3-1. Ogni singolo modulo può modificare tutto. Ad ora, probabile riutilizzo del 3-5-2, con Dybala e Mandzukic in attacco.

La probabile formazione: