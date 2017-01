Juventus - Milan in diretta, LIVE Coppa Italia 2016/17 (20:45)

Aggiorna il contenuto

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Juventus-Milan, match valido per i quarti di finale della Coppa Italia edizione 2016-2017, il cui calcio d'inizio sarà fischiato dall'arbitro Irrati questa sera intorno alle ore 20:45.

Higuain festeggia la sua rete siglata contro la Lazio. | tuttosport.com

QUI JUVENTUS

I bianconeri hanno cancellato le critiche che hanno seguito la sconfitta contro la Fiorentina col solito metodo, quello della vittoria, ottenuta nell'ultima giornata contro la Lazio, convincendo anche sotto il tanto contestato piano del gioco. Adesso si prosegue però per una doppia vendetta stagionale...

A Milano per il campionato prima, a Doha per la Supercoppa poi: il Milan è prevalso due volte stagionalmente sui Campioni d'Italia che vogliono evitare a tutti i costi il tris. Uno stimolo in più per una squadra che già di per sè ambisce alla vittoria finale non solo qui, ma in ogni competizione.

Per la missione-rivincita in casa di oggi non è arrivato l'ok dallo staff medico juventino per Marchisio, che starà ancora fuori come Dani Alves, Mattiello e la new entry nella lista indisponibili Lemina che sono lungodegenti. Benatia invece è ancora in corsa per la Coppa d'Africa.

Allegri dovrebbe puntare verso un ritorno al 3-5-2 nel match di oggi. Fra i pali il portiere di Coppa, ovvero Neto; davanti a lui Barzagli, Bonucci e Rugani. Cuadrado ed Alex Sandro sono i favoriti per due maglie sulle fasce, con Hernanes in cabina di regia e la coppia Sturaro-Rincon in suo supporto. Vi abbiamo già raccontato di Mandzukic e Dybala in vantaggio su Pjaca e Higuain in attacco.

QUI MILAN

La sconfitta nell'ultimo turno di Serie A contro il Napoli ha segnato il culmine di una mini-crisi rossonera, con i milanesi che in campionato hanno vinto soltanto contro il Cagliari nelle ultime 5; i problemi vanno dalla condizione mentale della squadra un po' calata ad una dose importante di sfortuna.

Ma le sfide con la Signora, per adesso, sono tutte andate bene: in questo senso, un successo allo Stadium potrebbe significare l'inizio di un cambiamento. E ci si crede, a sentire la conferenza di Montella, dichiaratosi più che fiducioso. E intanto è arrivato anche Deulofeu dal mercato.

Juraj Kucka sprona i suoi dopo aver segnato la rete, inutile, che aveva riaperto il match contro il Napoli. | acmilan.com

Assenti per la gara di oggi i soli De Sciglio (infortunato) e Niang, non convocato a causa della sua situazione che sembra volgersi verso la cessione in Premier League. Recuperati Locatelli e Romagnoli dalla squalifica, rimangono out Mati Fernandez e Montolivo, lungodegenti della squadra.

Montella dovrebbe puntare comunque sul 4-3-3. In porta c'è Donnarumma, che completa un comparto difensivo con Abate, Zapata, Romagnoli e Antonelli. Kucka e Bertolacci i favoriti per affiancare Locatelli che agirà da mediano, mentre in avanti Suso e Bonaventura con tutte le probabilità si muoveranno da ali. Bacca favorito su Lapadula in avanti.

L'undici rossonero

PRECEDENTI 2016-2017

Senza scendere nel dettaglio nella story dei confronti targati 2016-2017 fra queste due squadre, tiriamo le linee generali: in Serie A in una serata di Ottobre i milanesi prevalsero per 1-0 grazie alla rete di Locatelli; in Supercoppa, invece, furono soltanto i rigori e l'errore di Dybala a punire i torinesi dopo l'1-1 dei 120' di gioco.

