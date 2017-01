Juve - Evra al Marsiglia in dirittura d'arrivo

Patrice Evra. | Fonte immagine: Corriere dello Sport

La Juve si prepara alla sfida di Coppa Italia contro il Milan, ma intanto lavora sul mercato in uscita: secondo Sky, Patrice Evra ha già chiuso le valigie e ripulito l'armadietto di Vinovo, perchè da domani sarà un nuovo giocatore dell'Olympique Marsiglia. Raggiunto oggi l'accordo tra le parti, con l'agente del giocatore che si è recato nella città francese per definire gli ultimi dettagli. Il classe 1981 sarebbe già in volo da Torino e dovrebbe effettuare domattina le visite mediche, per poi firmare il contratto che lo legherà all'OM fino a giugno 2018.

Una nuova avventura per il terzino sinistro dopo un mese travagliato, costruito su dubbi sul futuro lontano dalla Juventus, causa il poco spazio concessogli da Massimiliano Allegri. Difficile dare torto al tecnico livornese, avendo un Alex Sandro straripante, così come è comprensibile la scelta di Evra, ovvero la volontà di sparare sul campo e con continuità le ultime cartucce rimaste. Proprio per questo il francese ha atteso la soluzione migliore, palesatasi nei giorni scorsi. Ci avevano provato anche Crystal Palace, Valencia e Lione, ma è stato Rudi Garcia a convincerlo ed accaparrarselo.

L'ex capitano del Manchester United lascia la Juventus dopo due anni e mezzo nei quali ha collezionato 82 presenze e tre reti, vincendo due scudetti, due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana, oltre ad aver raggiunto la Finale di Champions League 2015. L'ambiente che troverà a Marsiglia sarà totalmente differente: una squadra in ricostruzione, fondata sui giovani e su talenti alla ricerca della propria identità. Una nuova sfida attende Evra, probabilmente l'ultima della sua carriera. Nella sua Francia.