Juve-Milan, tocca ancora a voi! Le formazioni ufficiali

Fonte immagine: Twitter @Juventus

Meno di un'ora al fischio d'inizio di Juventus-Milan, quarto di finale di Coppa Italia versione 2016/17, classica del calcio italiano e terzo atto di un film che per ora sorride ai rossoneri, almeno in stagione. Sempre bianconeri contro rossoneri, ma per la prima volta nella cornice dello Stadium, dove la Juventus ha raccolto 27 vittorie consecutive in Serie A. Questa sera c'è in palio un posto in semifinale: ecco come se la giocheranno i due allenatori.

JUVENTUS - Massimiliano Allegri va per la conferma dell'assetto offensivo che contro la Lazio ha ben figurato. Tra i pali spazio a Neto, portiere di coppa, mentre in difesa Barzagli e Rugani rilevano Lichtsteiner e Chiellini. A sinistra ancora Asamoah, non ancora al 100% Alex Sandro. Tutto confermato tra centrocampo e attacco: Mandzukic ancora largo sulla trequarti con Cuadrado e Dybala, Higuain ancora davanti, Pjanic ancora in mezzo con Khedira.

(4-2-3-1) - Neto; Barzagli, Bonucci, Rugani, Asamoah; Khedira, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain.

A new string to our bow!

Una nuova freccia al nostro arco!

Ready for #JuveMilan #ForzaMilan pic.twitter.com/DBCgFL0m7G — AC Milan (@acmilan) 25 gennaio 2017

MILAN - Vincenzo Montella opta per il classico 4-3-3, cambiando sei uomini rispetto all'undici visto col Napoli. In difesa avvicendamento tra i centrali: Zapata e Romagnoli prendono il posto di Gomez e Paletta, mentre largo c'è Antonelli. Torna Locatelli da barometro, al suo fianco Kucka e Bertolacci. Davanti il tridente con Suso, Bacca e Bonaventura.

(4-3-3) - Donnarumma; Abate, Zapata, Romagnoli, Antonelli; Kucka, Locatelli, Bertolacci; Suso, Bacca, Bonaventura.