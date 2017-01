Google Plus

Juve - Evra saluta ufficialmente, passa al Marsiglia

Dopo settimane di chiacchiere e sussurri, adesso è ufficiale: Patrice Evra lascia la Juventus per approdare all'Olympique Marsiglia. Il terzino sinistro ha iniziato a guardarsi attorno dopo aver capito che nel corso della stagione avrebbe avuto sempre meno spazio a favore di Alex Sandro e dopo mille voci, tra cui anche un improbabile ritorno al Manchester United, Evra ha deciso di tornare in patria.

Non si ancora nulla sull'accordo tra i due club, ma il Marsiglia ha reso noto che Evra ha firmato un contratto valido per i prossimi diciotto mesi, quindi a scadenza 2018. Il club francese ha annunciato l'acquisto del giocatore transalpino tramite una nota sul proprio sito ufficiale e tramite il proprio profilo Twitter.

Patrice Evra saluta quindi la Juventus dopo due anni e mezzo in cui ha collezionato 82 presenze e tre reti, vincendo due scudetti e due Coppe Italia. Ora per il 35enne di Dakar si apre un nuovo capitolo della sua carriera dove sarà chiamato a trasmettere la sua esperienza ai giovani dell'OM che dovranno rialzare le sorti di questa storica squadra.