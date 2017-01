Juve - Pjaca-Cuadrado e Khedira-Rincon i dubbi di Allegri. Convocato Marchisio: la lista completa

Google Plus

Le ultime da Vinovo - Da valutare Marchisio, cambio del modulo?

Massimiliano Allegri verso Sassuolo con più certezze che dubbi, diversi di questi fugati in conferenza stampa, a partire dal recupero di Claudio Marchisio: è convocato ma difficilmente scenderà in campo. Il Mister potrebbe concedere un turno di riposo a Cuadrado e Khedira. Quasi sicuro il rientro dal primo minuto di Alex Sandro che ha scontato la squalifica. Anche Sturaro rientra nella lista dei convocati, anch'egli dopo la squalifica, ma dovrebbe andare solo in panchina.

Senza il rientro di Marchisio salta l'ipotesi di ritorno al centrocampo a tre: si va dunque verso il riutilizzo del 4-2-3-1 con Pjanic in mezzo al campo come nelle due partite con Lazio e Milan. Al suo fianco potrebbe trovare così spazio Tomas Rincon.

Sembra definita anche la cerniera difensiva: Alex Sandro, Chiellini, Bonucci e Lichtsteiner. Davanti Dybala e Higuain saranno quasi sicuramente della partita dal primo minuto, il primo da trequartista e il secondo da punta. Sulle ali dovrebbero invece esserci Mandzukic a sinistra e uno tra Pjaca e Cuadrado a destra, resta aperto il ballottaggio. Buffon, che oggi festeggia il suo 39° compleanno, tornerà tra i pali dopo aver lasciato posto a Neto in Coppa Italia (facendo convocare il giovane Del Favero contro il Milan). Restano out Benatia - ancora in Coppa d'Africa con il suo Marocco - e Lemina, alle prese con i problemi fisici. Rientra anche Mattiello.

I convocati