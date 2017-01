Sassuolo-Juve, quindici mesi dopo

Fonte immagine: Yahoo

In quattrocentosessanta giorni, la Juventus è diventata grande. Da squadra nuova, ricca di giocatori da scoprire, si è evoluta in big d'Europa. Le basi sono però state poste il 28 ottobre 2015, quando al Mapei Stadium il Sassuolo batté i bianconeri per 1-0, lanciandoli nel baratro, un baratro dal quale Massimiliano Allegri e i suoi sono risaliti nel migliore dei modi. Eppure quella sera di pioggia è impressa nella testa di tutti, dalle parole di Buffon ed Evra in poi è nato qualcosa di nuovo, o meglio, è stato ritrovato qualcosa: gli stimoli per diventare sempre più grandi.

Oggi alle ore 15 la Juve torna sul luogo del delitto, nel match valido per la giornata 21 di Serie A edizione 2016/17, quella che i bianconeri - tanto per cambiare - guidano e giocano da favoriti. Dietro però la Roma preme, è a un solo punto di distanza, anche se con una partita in più, c'è dunque bisogno di punti, ma anche di convincere con il nuovo schieramento, quel 4-2-3-1 che tanto ha sorpreso ma che sta pagando altissimi dividendi.

Fonte immagine: La Stampa

Anche oggi si va verso la conferma del sistema varato solo una settimana fa. Potrebbero esserci alcune variazioni però negli uomini, a partire dal lato destro del campo: sull'ala potrebbe esordire dal primo minuto Marko Pjaca al posto di Cuadrado, mentre in mediana Rincon sembra essere favorito su Khedira e in difesa Lichtsteiner si riprenderà il suo posto in corsia. Insieme allo svizzero Bonucci, Chiellini e il rientrante Alex Sandro, mentre in mezzo è confermato Pjanic. Dybala e Mandzukic completano la trequarti alle spalle di Gonzalo Higuain.

Le probabili scelte bianconere.

Eusebio Di Francesco si affida invece al classico 4-3-3, anche se il 4-2-3-1 potrebbe restare in voga in caso di sorprese dell'ultimo minuto. Davanti a Consigli dovrebbe recuperare Cannavaro, dunque Antei si sposta a destra, mentre Acerbi e Peluso completano la linea. Aquilani si muove da regista, spalleggiato da Pellegrini e Mazzitelli, quest'ultimo in ballottaggio con Sensi. Davanti il tridente composto da Berardi, Matri e Politano, con Defrel probabilmente all'inizio dalla panchina, ma pronto a far male a gara in corso.