Sassuolo - Juventus in diretta, LIVE Serie A 2016/17 (15:00)

Aggiorna il contenuto

Una buona mattinata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Sassuolo-Juventus, match valido per la 22esima giornata del campionato di Serie A TIM edizione 2016-2017, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 15:00 - verrà fischiato dall'arbitro Doveri.

Diretta live Sassuolo Juventus

QUI SASSUOLO

Le vittorie contro Palermo prima e Pescara poi hanno allontanato decisamente i neroverdi dalla zona retrocessione, ma rimane una stagione tutto sommato deludente viste le ambizioni di inizio stagione. Difatti, dei tre fronti di competizione di fine 2016 ne è rimasto solo uno...

L'Europa League è andata già a Dicembre, al termine della fase a gironi; in Coppa Italia, invece, è arrivata la sconfitta in favore del Cesena. Rimane soltanto il compitino da svolgere in campionato per gli emiliani, che però oggi potrebbero togliersi una discreta soddisfazione vincendo.

Il Sassuolo festeggia Alessandro Matri dopo una delle sue reti siglate al Pescara. | gazzetta.it

Sassuolo Juventus live

La lista indisponibili del Sassuolo di quest'anno è sempre lunga: partiamo dalla difesa, dove non vedremo in azione Lirola (uno dei tanti ex del match) e Cannavaro, subentreranno Gazzola e Antei. A centrocampo, invece, Magnanelli, Missiroli e Biondini sono ancora fuori.

Di Francesco dovrebbe comunque puntare sul suo 4-3-3, che offre tante certezze. In porta c'è Consigli, davanti a lui linea con Gazzola, Antei, Acerbi e Peluso. A centrocampo ballottaggio Mazzitelli-Duncan, con l'italiano favorito, per il posto al fianco di Aquilani e Pellegrini. In avanti confermatissimi Berardi, Matri e Politano.

L'undici di Di Francesco

Sassuolo Juventus diretta

QUI JUVENTUS

Dopo la sconfitta di Firenze, per i bianconeri, è arrivato il 2-0 rifilato alla Lazio che è stata una solita prova di forza ed una dimostrazione di come questa squadra difficilmente sbagli due partite di fila. La novità più grande è stata il passaggio al nuovo 4-2-3-1, convincente sotto il piano del gioco.

Situazione opposta per la Signora rispetto ai suoi odierni avversari: in Champions League è arrivato il passaggio agli ottavi di finale, mentre in settimana, durante i quarti di Coppa Italia, è arrivata la vittoria sul Milan. Sembra dunque che l'ennesimo rischio-crisi dopo la quarta sconfitta stagionale sia stato sventato.

Dybala esulta dopo l'1-0 al Milan di mercoledì. | Fonte immagine: Eurosport

Sassuolo Juventus live

Gli assenti per gli ospiti saranno essenzialmente Benatia e Lemina, il primo impegnato in Coppa d'Africa, mentre il secondo alle prese di un infortunio rimediato proprio durante la medesima competizione. Sempre lungodegente Mandragora, ma nei convocati c'è il ritorno di Marchisio e Lichtsteiner.

Allegri dovrebbe continuare col 4-2-3-1. In porta sempre Buffon. Agiscono da terzini Lichtsteiner ed Alex Sandro, in mezzo maglia per Bonucci e Chiellini. Due i dubbi annunciati dall'allenatore juventino in conferenza stampa: Rincon-Khedira e Cuadrado-Pjaca, con i due sudamericani più quotati. Gli intoccabili sono Pjanic (in mediana), Dybala e Mandzukic (più avanti). Agisce da punta Higuain.

Le scelte di Allegri.

Sassuolo Juve diretta live

ALL'ANDATA

Allo Stadium era soltanto la terza giornata e ci furono poche storie: 3-1 dei bianconeri con spettacolare doppietta di Higuain e rete di Pjanic. Ma attenzione all'anno scorso, quando la Juventus cadde alla decima giornata a Reggio Emilia: rete decisiva di Sansone. Dopo quella sconfitta, i bianconeri vinsero 25 partite consecutivamente...