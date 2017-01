Sassuolo-Juventus, le formazioni ufficiali

Fonte immagine: Twitter @SassuoloUS

Meno di un'ora al calcio d'inizio della sfida del Mapei Stadium tra il Sassuolo padrone di casa e la capolista Juventus. I due tecnici decidono di rispettare le previsioni della vigilia, senza particolari stravolgimenti nei propri undici. Entriamo nel dettaglio.

Eusebio Di Francesco sfrutta il recupero in extremis di Cannavaro, spostando così Antei sul lato destro del campo per contrastare Mario Mandzukic nel gioco aereo. In mediana Pellegrini agisce da vertice basso, con ai suoi fianchi Mazzitelli, che vince il ballottaggio con Sensi, e Aquilani. Davanti il tridente con Berardi, Matri e Politano. Solo panchina per Defrel.

Sassuolo (4-2-3-1) - Consigli; Antei, Cannavaro, Acerbi, Peluso; Mazzitelli, Pellegrini, Aquilani; Berardi, Matri, Politano. All. Di Francesco

La risposta bianconera di Massimiliano Allegri si compone dell'undici atteso, con i due ballottaggi risolti in favore degli ideali titolari: Lichtsteiner e Alex Sandro tornano a presidiare le fasce, mentre in mezzo Khedira ha la meglio su Rincon. Sull'ala destra non Pjaca, bensì ancora Cuadrado. In difesa rientra Chiellini al fianco di Bonucci.

Juventus (4-2-3-1) - Buffon; Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain. All. Allegri