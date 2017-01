UFFICIALE: Juve, c'è la firma di Orsolini: "E' una bella emozione essere qui"

La prima foto di Orsolini con la maglia della Juventus. | juventus.com

Adesso è ufficiale: Riccardo Orsolini, ala oramai ex Ascoli esplosa quest'anno in Serie B, è un tesserato della Juventus. Con un comunicato, la società di Corso Galileo Ferraris ha confermato le insistenti voci di cui vi avevamo già parlato, annunciando il suo ennesimo colpo in proiezione futura. Un'operazione lampo, bruciando la concorrenza di Milan prima e Napoli poi; gli azzurri addirittura erano arrivati ad offrire più soldi, ma si sono mossi troppo tardi, quando Marotta e Paratici avevano già toccato le pedine decisive. Ecco quanto riportato dal sito ufficiale in serata: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato l’accordo con la società Ascoli Picchio F.C. S.p.A. per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Orsolini a fronte di un corrispettivo di € 6 milioni pagabili in due esercizi. Il valore di acquisto potrà incrementarsi di € 4 milioni al maturare di determinate condizioni nel corso della durata contrattuale. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva quinquennale fino al 30 giugno 2021. Contestualmente, Juventus ha sottoscritto con l’Ascoli un accordo per la cessione a titolo gratuito fino al 30 giugno 2017 del diritto alle prestazioni sportive dello stesso calciatore".

La formula sarà dunque quella del trasferimento a titolo definitivo, con il giocatore che però rimarrà a fare esperienza nel torneo cadetto fino a fine stagione. Già per l'anno prossimo, però, arrivano le prime ipotesi per quella che potrebbe essere la destinazione del classe 1997, che come tanti sarebbe destinato al Sassuolo, società amica, oppure, in caso di raggiungimento dell'Europa League, all'Atalanta. La dirigenza bianconera preferirebbe spedire l'esterno in Lombardia dove guadagnerebbe minuti anche in un palcoscenico di livello. Tipico colpo degli ultimi anni per i torinesi, che hanno guardato in questa sessione sia al presente con l'arrivo di Rincon, sia al futuro con questa bomba (anche se annunciata) dell'ultimo secondo, unita all'acquisto di Caldara.

E il ragazzo si è già potuto esprimere su juventus.com per mostrare tutta la sua gioia. Le sue prime impressioni, arrivato in sede per le visite mediche e la firma, sono colme di gioia: "E' una bella emozione essere qui. Adesso sto facendo le visite mediche e spero che vada tutto bene".

Balzo significativo per un '97, una pressione difficile da controbattere. Il ragazzo dribbla la domanda come gli avversari in campo: "Fa piacere e dev'essere una spinta in più a far bene. Il lavoro paga sempre, quindi se lavorerò, avrò i miei risultati".

E tutto il popolo juventino vuole conoscere meglio le caratteristiche tecniche del ragazzo, che si presenta con tranquillità ed un'ottima dose di umiltà, dote fondamentale in questo club, legata al sacrificio del ragazzo: "Nasco come esterno d'attacco. Mi piace svariare, soprattutto sulla destra, per accentrarmi ed andare alla conclusione oppure servire il compagno. Devo migliorare la fase difensiva, ma ci sto già lavorando ad Ascoli. Spero sempre di migliorarmi, poi quello che avverrà in futuro lo prenderemo di buon grado".

L'ala è assolutamente chiara nel definire il proprio futuro accordato con la Signora, del quale vi abbiamo già detto sopra. E c'è anche l'alternativa di un ritorno diretto a casa base: "Resterò ad Ascoli fino a fine stagione. Penserò a raggiungere gli obiettivi fissati ad inizio stagione con la maglia dell'Ascoli. Poi da giugno inizierà questa nuova avventura e speriamo che mi porti fortuna".

E, infine, il giornalista non può esimersi dal chiedere al ragazzo di inviare un messaggio a tutti i suoi nuovi milioni di supporters: "Volevo salutare tutti i tifosi bianconeri e sperare in un futuro roseo, insieme magari, un giorno".