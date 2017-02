Juve, occhi in casa Barcellona per giugno?

Google Plus

Gomes e Rakitic con la maglia del Barcellona, fonte: Tuttosport

Si è appena concluso il mercato invernale. I bianconeri hanno messo a segno i colpi Rincon, Caldara e Orsolini e la cessione di Evra al Marsiglia, ma per Marotta e Paratici il mercato non si ferma mai. I due dirigenti bianconeri, stando a quanto riportato dal Mundo Deportivo, sembra vogliano riprovare l'assalto ad Andre Gomes, giovane di 23 anni fresco campione d'europa con il suo Portogallo. In estate si era già avviata una trattativa, con i bianconeri che avevano provato a strappare al Valencia il giovane talento, ma l'inserimento del Barcellona aveva messo letteralmente fuori dai giochi la Juventus, con lo stesso Gomes che aveva esplicitamente espresso di voler indossare la maglia blaugrana.

Il titolo dal sito ufficiale del Mundo Deportivo: la Juventus non si dimentica di Andre Gomes

Al giovane portoghese è stata subito cucita addosso l'etichetta di "erede di Iniesta", un compito pesantissimo per un ragazzo di 23 anni. Arrivati poco più che a meta stagione, il talento portoghese sta deludendo le attese, con lo stesso club che sembra addirittura essere intenzionato a venderlo nella sessione estiva di mercato, ma questa eventualità si potrebbe concretizzare solo se il tecnico Luis Enrique dovesse abbandonare la panchina blaugrana, in quanto proprio l'allenatore ex Roma, dopo averlo fortemente voluto, sembra credere ancora molto nel giovane portoghese.

Forte interesse la Juventus sta rivolgendo anche verso Ivan Rakitic: il centrocampista croato è già stato affiancato più volte ai bianconeri e le difficoltà nel rinnovare il contratto alimentano queste voci. L'ex Siviglia rappresenterebbe una soluzione di maggior caratura e maggior esperienza, ma è bene specificare che - come vale anche per il portoghese - rappresenta solo un'idea, almeno per il momento.