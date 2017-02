Juventus - Inter in diretta, LIVE Serie A 2016/17 (20:45)

Aggiorna il contenuto

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Juventus-Inter, secondo posticipo domenicale del 23esimo turno del campionato di Serie A TIM edizione 2016-2017, il cui calcio d'inizio verrà fischiato dall'arbitro Rizzoli intorno alle 20:45.

Candreva, Joao Mario ed Icardi esultano, si dispera Barzagli: l'Inter ha appena fatto 1-1 contro la Juve, vincerà 2-1. | ibtimes.com

QUI JUVENTUS

I bianconeri sono reduci dalle vittorie contro Lazio prima e Sassuolo poi in campionato e guardano tutti dall'alto verso il basso in classifica, con un margine di +3 sul Napoli, virtualmente secondo, aspettando la Roma che giocherà oggi pomeriggio. Una situazione idilliaca con un nuovo modulo che piace proprio a tutti.

Gonzalo Higuain festeggia la sua prima rete realizzata al Bologna. | colpogobbo.net

Il connubio bel gioco-risultati è una di quelle cose che nel calcio si trovano davvero poche volte. Sembra esserci riuscita la Signora, che aveva già passato il turno in Champions League e, col suo nuovo sistema, ha fatto fuori il Milan dalla Coppa Italia, vincendo per 2-1. Tutto rose e fiori, e non abbiamo finito.

La lista indisponibili, ad esempio, è pressochè vuota, e conta soltanto Lemina che è rientrato dalla Coppa d'Africa ma prima del tempo per un infortunio. Hernanes è stato escluso dai convocati e sembra vicino alla cessione; da valutare Dani Alves, convocato da settimane ma ancora non al 100%.

Il 4-2-3-1 di Allegri. | VAVEL.com via footballuser.com

Allegri dovrebbe perciò puntare ancora sul 4-2-3-1: in porta c'è Buffon. Difesa con Lichtsteiner e Alex Sandro a fare i terzini, in mezzo ci sono Bonucci e Chiellini. Mediana con Khedira e Pjanic favoriti su Marchisio. L'attacco è sempre quello: dietro a Higuain, ci sono Cuadrado, Dybala e Mandzukic.

QUI INTER

La sconfitta in Coppa Italia contro la Lazio non cancella quanto di buono fatto da quando sulla panchina c'è Pioli, che ha vinto le ultime 7 in campionato, battendo nel turno scorso il fanalino di coda Pescara. Il cambiamento ha dato fiducia ai giocatori che fanno anche bel gioco, e si preparano al big match.

Joao Mario esulta per il suo gol segnato al Pescara. | tuttosport.com

La stagione dei nerazzurri è sicuramente sporcata dall'insufficiente gestione De Boer che ha portato all'eliminazione dall'Europa League anzitempo, alla fase a gironi. La posizione in classifica è la quarta, a 5 punti dal terzo posto: perdere altro terreno, anche se in una gara così difficile, potrebbe complicare la situazione.

Nessun indisponibile per i milanesi, che sono assolutamente in condizione anche sotto l'aspetto atletico, oltre a quello mentale, apprezzabile nelle dichiarazioni dell'allenatore alla vigilia. Certo il neo-arrivato a sorpresa, Sainsbury, non verrà sicuramente utilizzato: è troppo presto per impegnarsi in un match di questo livello.

La risposta di Pioli, sempre col 4-2-3-1. | VAVEL.com via footballuser.com

Pioli dovrebbe schierarsi a specchio, anche lui col 4-2-3-1. In porta Handanovic; lo difendono D'Ambrosio e Ansaldi larghi, con Medel favorito su Murillo per un posto al fianco di Miranda in mezzo. Gagliardini (in settimana ai microfoni) e Brozovic hanno le chiavi del centrocampo. Joao Mario trequartista, gli esterni sono Candreva e Perisic con Icardi punta.

PRECEDENTI

Senza scendere troppo nel dettaglio dei precedenti, vi diamo giusto qualche nozione. All'andata i nerazzurri ottennero una delle poche gioie di un inizio anno tormentato, vincendo per 2-1 in rimonta; tuttavia, l'ultimo confronto allo Stadium è stato vinto dai bianconeri per 2-0 (Bonucci e Morata marcatori).