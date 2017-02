Juventus: ad un passo la cessione di Hernanes

Hernanes e la Juventus potrebbero definitivamente separarsi. Dopo un anno ricco di voci di trasferimento, infatti, il brasiliano ex Inter e Lazio starebbe seriamente pensando di trasferirsi, destinazione Cina, per concludere la propria carriera con l'ultimo, importantissimo, contratto. Secondo quanto appreso nelle ultime ore, infatti, i cinesi dell'Habei Fortune avrebbero offerto 11 milioni alla Juventus, proponendo al giocatore un contratto oscillante tra gli 8 e i 9 milioni.

Giunto alla Signora nella sessione estiva di calciomercato del 2015, il calciatore brasiliano non si è mai completamente inserito nell'organico bianconero, alternando buone prestazioni a match inspiegabilmente sottotono. Esploso nella stagione 2012-13 con la maglia della Lazio, il Profeta impressionò tutti per il proprio palleggio e le proprie giocate, confermandosi come uno dei più cristallini trequartisti in circolazione. Passato all'Inter, però, Hernanes non ha confermato quanto di buono con la casacca laziale, finendo presto ai margini del progetto nerazzurro.

Con la maglia della Juventus, inoltre, Hernanes non ha mai potuto esprimersi al meglio, giocando spesso da regista, posizione a lui non congeniale, come confermato dal giocatore stesso. Mancando per due sessioni il passaggio al Genoa, il brasiliano potrà concludere la carriera in un campionato di basso livello, assicurandosi un ottimo stipendio senza le pressioni del calcio europeo. Professionista esemplare, Hernanes resta comunque uno dei pochi giocatori che, silenziosamente, continua imperterrito a lavorare nonostante i fischi ed i dinieghi dei propri tifosi, tendenza sempre più rara nei talenti di oggi.