Crotone - Juventus in diretta, LIVE Serie A 2016/17 (18:00)

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Crotone-Juventus, match valido per il recupero della 18esima giornata del campionato di Serie A TIM edizione 2016-2017, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 18:00 - verrà fischiato dall'arbitro Valeri.

QUI CROTONE

La sconfitta contro il Palermo ha ridimensionato i calabresi che, reduci dalla vittoria per 4-1 sull'Empoli, speravano di riaprire la corsa salvezza. Posizionamento al penultimo posto, con una gara in meno, quella di oggi, assolutamente proibitiva: non è facile.

Il mercato di riparazione non ha aiutato assolutamente i rossoblù, che hanno perso la loro stella Palladino (accasatosi al Genoa), perdendo altre possibilità di permanenza in Serie A. Tuttavia le speranze restano vive, così come l'entusiasmo di una piazza che comunque sta vivendo un'epica prima volta.

Solo Rohden non è al 100%, ed era già assente nella gara dello scorso turno, ma potrebbe esserci in panchina. Squalificato Crisetig. Nonostante i tanti nomi fatti, il calciomercato non ha portato ai meridionali alcun sostituto del loro ex numero 10: anche questo mancato acquisto è considerabile una mancanza.

Nicola dovrebbe optare per il 4-3-3 nel match di oggi. In porta Cordaz. Si muovono da terzini Rosi e Martella, in mezzo confermata la coppia Ferrari-Ceccherini. Possibile debutto per Acosty in mezzo al campo, affiancato da Barberi e Capezzi. In avanti, Nalini e Stoian dovrebbero supportare il mattatore dell'ultima vittoria Falcinelli.

QUI JUVENTUS

La vittoria nel derby d'Italia contro l'Inter ha dato ulteriore carica ad una squadra che non sa più nè perdere nè pareggiare da quando, nel match vinto contro la Lazio, ha cambiato pelle, passando al 4-2-3-1. I problemi esterni aleggiano tuttavia sui bianconeri che vogliono smentire le 4 sconfitte lontano dallo Stadium.

In Champions League, tuttavia, le trasferte sono state fortunate; diversi i problemi invece in campionato, dove il campo di casa è diventato pressochè inespugnabile, ma in trasferta sono emersi un po' troppi problemi. Principalmente d'atteggiamento: la Signora, a volte, ha sfruttato contro di sè l'arma della consapevolezza.

Per il match di oggi, il tecnico in conferenza stampa ha annunciato le assenze di Marchisio (problema alla schiena) e Chiellini (riposo, il centrale è rimasto a Vinovo). A questi si aggiungono Mandragora e Lemina, lungodegenti: il primo da inizio stagione, il secondo perchè reduce da un KO post-Coppa d'Africa.

Allegri punterà ancora sul 4-2-3-1, con tanto turnover, anche in porta dove dovrebbe esserci Neto. Davanti a lui il rientrante Dani Alves e Rugani (o Benatia) poi Bonucci e Asamoah. In mediana spazio a Rincon e Pjanic (che ha parlato in settimana). Dietro all'unica punta, Higuain, dovrebbe agire il debuttante Pjaca assieme a Dybala e Mandzukic.

PRECEDENTI

Non essendoci una gara d'andata, i precedenti sono due e risalgono al 2006-2007, l'anno della permanenza della Juventus in Serie B, senza storia: a Crotone 0-3, al Delle Alpi 5-0. Quell'anno i bianconeri risalirono di categoria; i calabresi retrocessero. E ci sono anche due redivivi di quelle gare, entrambi bianconeri: sono Buffon e Chiellini.