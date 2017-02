Google Plus

Serie A - Le formazioni ufficiali di Crotone-Juventus

Tutto pronto all'Ezio Scida di Crotone per l'inizio del primo dei due recuperi della diciassettesima giornata del campionato di Serie A. I pitagorici affrontano la capolista Juventus nel più classico dei testa-coda. Ad un'ora dall'inizio della sfida, i due allenatori, Davide Nicola e Massimiliano Allegri, hanno ufficializzato le rispettive scelte di formazione. Andiamo a scoprire i ventidue che daranno il via al match.

Nicola sceglie un atteggiamento decisamente più prudente, con Tonev di spalla a Falcinelli di punta. Stoian e Sampirisi i due esterni di centrocampo ai lati di Capezzi e Barberis. In difesa, davanti a Cordaz, linea a quattro composta da Rosi, Ceccherini, Ferrari e Mesbah.

Crotone (4-4-2): Cordaz; Rosi, Ceccherini, Ferrari, Mesbah; Sampirisi, Barberis, Capezzi, Stoian; Tonev; Falcinelli. All: Nicola.

Esordio da titolare per Marko Pjaca, che rileva sulla destra Cuadrado nel solito 4-2-3-1 di Allegri. Davanti a Buffon agiranno Daniel Alves e Asamoah sugli esterni, mentre con Bonucci c'è Rugani centralmente. Rincon con Khedira, e non Pjanic, in mediana. Higuain davanti a tutti.

Juventus (4-2-3-1): Buffon; Daniel Alves, Bonucci, Rugani, Asamoah; Rincon, Khedira; Pjaca, Dybala, Mandzukic; Higuain. All: Allegri.