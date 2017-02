FC Juventus: scongiurato il pericolo stiramento, ecco i tempi di recupero di Andrea Barzagli

Barzagli sorride con Khedira ed Higuain | Source: it.eurosport.com

Allarme rientrato in casa Juventus. Dopo gli accertamenti di rito, infatti, i bianconeri hanno ufficialmente appreso l'entità del recupero forzato a cui dovrà sottoporsi Andrea Barzagli, infortunatosi nella gara contro il Crotone. Il difensore bianconero, che ha subito un trauma distrattivo di lieve entità alla regione posteriore della coscia destra, dovrà dunque stare fermo ai box "solo" per una ventina di giorni, scongiurando così il rischio di uno stop più lungo.

Il roccioso centrale ex Palermo e Wolfsburg, vera e propria colonna della Juventus dei cinque scudetti, salterà dunque la sfida di Champions League contro il Porto, in casa dei lusitani, mancando anche il match di Coppa Italia contro il Napoli. Una perdita sicuramente importante che sta diventando, causa infortuni e carta d'identità non più verdissima, una costante dalle parti di Torino.

Le trentacinque primavere, infatti, pesano e non poco sul Barza, che spesso ha dovuto tirare il freno e cedere il passo, non mancando mai di farsi sentire, però, al momento di scendere in campo. Senza di lui, dovrebbe confermarsi il 4-2-3-1, divenuto ormai certezza nei piani di Allegri. Le avversarie sono avvisate: in attesa del ritorno di Barzagli, c'è chi prenderà sapientemente il suo posto.