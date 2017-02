Cagliari - Juventus: I convocati e le probabili formazioni

Google Plus

Sono 22 i convocati di Massimiliano Allegri per la trasferta della sua Juventus a Cagliari. Il tecnico dovrà fare a meno di Barzagli, Mattiello e Mandragora, ma ritrova Lemina (scongiurato quindi il pericolo dei 2 mesi di stop). Barzagli potrebbe già essere pronto per la partita di venerdì contro il Palermo, Mattiello e Mandragora sono stati invece lasciati a Vinovo per lavorare meglio e recuperare una forma fisica ottimale, giocando anche con la Primavera.

Ecco la lista dei convocati:

Allegri dovrebbe riconfermare il 4-2-3-1 dell'ultimo periodo, con qualche dubbio riguardante la mediana e la difesa. In ballottaggio ci sono Bonucci e Benatia dietro, poi Marchisio e Khedira in mezzo, con i due italiani in vantaggio sugli altri due.

Khedira viene dalla partita con l'Inter e con il Crotone, dunque potrebbe riposare; Benatia cerca invece la prima partita del 2017 con la maglia della Juventus. Bonucci e Marchisio cercano una condizione ottimale per la Champions League.

Tutto confermato il resto della formazione, con Alex Sandro, Lichtsteiner, Pjanic e Cuadrado che dovrebbero ritrovare il posto, dopo aver assistito alla partita contro il Crotone dalla panchina (eccetto il bosniaco, subentrato per gli ultimi 20 minuti).

Ecco la probabile formazione: