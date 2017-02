Cagliari - Juventus in diretta, LIVE Serie A 2016/17 (20:45)

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Cagliari-Juventus, posticipo valido per la 24esima giornata del campionato di Serie A TIM edizione 2016-2017, il cui calcio d'inizio - previsto per oggi alle ore 20:45 - verrà fischiato dall'arbitro Calvarese.

Paulo Dybala e la sua tipica progressione durante il match d'andata. | calcioweb.eu

QUI CAGLIARI

Non un gran momento per la compagine rossoblù, che dopo aver ottenuto la prima vittoria del nuovo anno sul Genoa, ha raccolto solo un punto nelle successive 3 partite. L'ultimo risultato è stato negativo: 2-0 senza storie contro l'Atalanta, ed una classifica che adesso dice 15esimo posto.

Non una postazione di livello per una squadra costruita non per l'Europa League, ma sicuramente per un piazzamento a metà classifica. Recuperare nella gara di oggi sarà particolarmente complicato; tuttavia, già aver recuperato degli importanti tasselli in attacco si rivelerà utile.

Farias e Borriello (in settimana ai microfoni) hanno infatti recuperato dai rispettivi infortuni e saranno a disposizione per il match di oggi. Sau, invece, difficilmente scenderà in campo; lungodegente Melchiorri, out anche Faragò. Completano il quadro gli squalificati Joao Pedro (per un fallaccio nel match contro la Roma) e Ceppitelli.

Borriello esulta con i suoi per il gol al 97' contro il Bologna. | quotidiano.net

Rastelli dovrebbe puntare perciò su un 4-1-4-1. In avanti, il neo-acquisto Ibarbo dovrebbe ancora sedersi in panchina; spazio a Borriello, dietro a lui Padoin, Dessena, Di Gennaro e Barella. Agisce in mediana Tachtsidis; continuando a ritroso, troviamo Isla, Bruno Alves, Capuano e Murru. In porta Rafael.

Il 4-1-4-1 di Rastelli. | VAVEL.com via footballuser.com

QUI JUVENTUS

Nell'ultimo turno di campionato ufficiale, i bianconeri hanno vinto per 1-0 sull'Inter; tuttavia, in settimana c'è stato anche il recupero della 18esima giornata, con il successo in trasferta sul Crotone per i Campioni d'Italia. Trionfando oggi, i torinesi vincerebbero per la prima volta in stagione 3 trasferte consecutive.

Uno stimolo in più per una squadra che non ha bisogno di stimoli. Il tecnico Allegri in conferenza stampa ha sottolineato la difficoltà di questo match e ha chiesto massima attenzione ai suoi, considerando le qualità degli avversari (che presentano fra l'altro tanti ex nella loro formazione).

Per il match di oggi, come abbiamo potuto vedere dall'elenco convocati dei bianconeri, non ci sarà il solo Barzagli: si spera però di averlo a disposizione per il prossimo turno. Recuperato a pieno regime Marchisio, così come Lemina che aveva rimediato un infortunio in Coppa d'Africa.

I bianconeri festeggiano il gol di Higuain contro il Crotone. | corrieredellosport.it

Allegri dovrebbe continuare col suo 4-2-3-1. In porta c'è Buffon; i terzini sono Lichtsteiner ed Alex Sandro, i centrali Bonucci e Chiellini. Marchisio favorito su Khedira per un posto al fianco di Pjanic in mediana. Dietro all'unica punta Higuain ci sono Mandzukic, Dybala e l'uomo decisivo Cuadrado.

La risposta di Allegri: 4-2-3-1. | VAVEL.com via footballuser.com

PRECEDENTI E STATISTICHE

Senza scendere nel dettaglio dei precedenti, giusto qualche nozione: all'andata, i bianconeri prevalsero per 4-0 allo Stadium. Una curiosità: questo avversario è molto caro alla Signora, che nel maggio 2012 vinse proprio contro i sardi il primo Scudetto del suo ciclo; allora si giocava però a Trieste, poichè al Sant'Elia c'erano problemi tecnici.