Juventus - Le ultime da Vinovo: fari su Pjaca

Pjaca potrebbe partire titolare contro il Palermo

Per la gara con il Palermo, Allegri dovrà fare a meno di Mario Mandzukic che, a causa del cartellino giallo ricevuto contro il Cagliari al Sant'Elia, dovrà scontare una giornata di squalifica. Tutti i fari sono quindi puntati su Marko Pjaca, che potrebbe disputare la sua seconda partita da titolare dopo quella con il Crotone.

Tecnica e tattica al centro dell'allenamento di ieri. Ad ora l'unica (quasi) certezza dovrebbe essere il modulo. Allegri dovrebbe riconfermare il 4-2-3-1, con qualche giocatore che potrebbe riposare in vista della sfida di mercoledì con il Porto. Chiellini, out con il Palermo, è a rischio anche per la Champions. Barzagli potrebbe saltare il Palermo per alcuni fastidi muscolari, l'obiettivo è ritrovare brillantezza per l'impegno di Coppa. La difesa, tuttavia, non preoccupa, non mancano le alternative. Da Benatia (che non ha ancora disputato una partita nel 2017) a Rugani, che si sta inserendo sempre meglio negli schemi bianconeri, senza considerare l'insostituibile Bonucci.

Dybala ritroverà la squadra che lo ha portato in Serie A e nel frattempo ha confermato quanto detto da Marotta: il rinnovo è vicino. Pjanic invece si è allenato parzialmente col gruppo e potrebbe partire dalla panchina.

Oggi Allegri parlerà alle 12, per rispondere ai giornalisti e riportare l'attenzione sull'impegno di A.