Juve, parla Dybala: "Rinnovo si farà, mancano solo i dettagli"

Paulo Dybala|Youtube

Si era già più o meno certi di questo, ma le dichiarazioni di Paulo Dybala hanno infine fugato ogni dubbio: il rinnovo è questione di giorni, non ci sarà nessuna sorpresa. “Il rinnovo del mio contratto? E' vicinissimo, mancano solamente alcuni dettagli”- assicura ai microfoni di Sky Sport e Mediaset Premium l'argentino, che accorderà un contratto fino al 2021 con ingaggio che passa da 3 a circa 5,5 milioni, per poi salire negli anni successivi fino a 7,5. “Il mio procuratore è in arrivo in Italia per definire le ultime questioni con l'amministratore delegato Marotta. Penso che tra poco ci saremo. Da parte nostra c'è tutta la disponibilità del mondo“.

L’ attaccante juventino ha poi commentato la situazione in vista degli imminenti impegni con Palermo e Porto: “Abbiamo 2 gare importantissime in 5 giorni, affronteremo il Palermo senza pensare minimamente al Porto, serve la massima concentrazione per ogni sfida”. Sarà scontro con il passato per Paulo Dybala domani sera al Barbera, contro quel Palermo che l’ha fatto diventare grande, e al quale il 21 bianconero non è ancora riuscito a segnare il classico gol dell’ex. Proprio in tema di reti, è stato chiesto al talento argentino se gradisce la nuova posizione pensata ad hoc per lui da Massimiliano Allegri, che lo confina tendenzialmente più distante dalla porta, impedendogli di essere determinante sotto rete come l’anno scorso: “Giocando nel 4-2-3-1 alle spalle di Higuain sono migliorato nel modo di far girare la squadra. Con questo modulo c'è meno spazio in attacco, perché siamo in tanti. Devo arretrare un po', come mi chiede il mister, e cercare l'imbucata per gli attaccanti”. Sebbene abbia segnato la metà dello scorso anno (8 gol contro 15), La Joya resta comunque un fattore assolutamente decisivo all’interno del disegno Juve, e le parole in ottica di rinnovo del contratto sono senz’altro una notizia piacevolissima per Agnelli e società, che puntano moltissimo sul ragazzo per il futuro bianconero.