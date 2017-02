Juventus - Palermo: i convocati e le probabili formazioni

CalcioNews24.com

Allegri dovrà fare a meno di Mandzukic (squalificato), Barzagli e Chiellini (infortunati), Mattiello e Mandragora che sono sulla via del recupero. Ritorna tra i convocati Kean, il giovane attaccante che nell'ultimo periodo si sta facendo ben vedere negli allenamenti con la prima squadra.

Ecco la lista dei convocati:





Con Mandzukic squalificato, i dubbi sul modulo e sul sostituto aumentano. Oggi Allegri in conferenza ha detto che Sturaro potrebbe far parte dell'11 titolare, giocando o in un centrocampo a 3 o sostituendo Mandzukic in fascia. Nel ballottaggio con Sturaro c'è però Pjaca, che giocherebbe nel ruolo più congeniale alle sue caratteristiche. Allegri se lo coccola, ma allo stesso tempo lo sprona e gli fa capire che la tecnica nel calcio non basta, serve di più. Difficile dire quindi chi vincerà questo ballottaggio.



Altri dubbi riguardano la difesa, con Bonucci l'unico ad essere certo del posto. Rugani e Benatia si contendono l'altra casella al fianco di Bonucci, Alex Sandro e Asamoah si giocano il posto sulla fascia sinistra, mentre Dani Alves e Lichtsteiner la corsia opposta. A centrocampo lavoro parziale per Pjanic che potrebbe riposare (o magari partire come titolare nel 4-3-1-2).

In attacco (ad eccezione del ballottaggio Sturaro/Pjaca), in caso di 4-2-3-1, nessun dubbio: Dybala, Higuain e Cuadrado.