Porto - Juventus in diretta, LIVE Champions League 2016/17 (20:45)

Google Plus

NOTE: Andata degli ottavi di finale della Champions League 2016-2017: in campo all'Estadio do Dragao ci sono Porto e Juventus. Si comincia alle 20:45.

Aggiorna il contenuto

Una buona giornata a tutti i seguaci di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Porto-Juventus, match valido per gli ottavi di finale della Champions League 2016-2017, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 20:45 - verrà fischiato dall'arbitro tedesco Felix Brych.

Sorrisi della Juve dopo il 4-1 sul Palermo. | Corriere dello Sport

Porto Juve diretta live

QUI PORTO

I portoghesi sono attualmente secondi in campionato e hanno passato il turno dietro al Leicester City, squadra campione d'Inghilterra. La grande tradizione che si portano dietro i Dragones è sia una responsabilità per i tanti giovani schierati che un motivo d'onore per i senatori.

Abbiamo già parlato di ragazzi: la Liga NOS è da anni industria di talento, come confermato dal patròn Pinto da Costa in una recente intervista. Fra gli ultimi prodotti Alex Sandro, il grande ex del match, qualche giorno fa ai microfoni; il brasiliano fu pagato dai bianconeri la bellezza di 26 milioni di euro.

Nessun infortunato o squalificato negli iberici, che sono una squadra molto pericolosa. Il 4-4-2 pensato dall'allenatore per il match di oggi rappresenterebbe un leggero cambiamento in difensiva, ma difficilmente un team in grado di battere 5-0 la difesa campione d'Inghilterra rinuncerà ad osare.

I Dragones esultano dopo una delle reti segnate nell'ultimo matchday al Tondela. | picenotime.it

Porto Juventus diretta

Nuno Espirito Santo è pronto col suo 4-4-2. In porta c'è Casillas, all'ennesimo confronto con Buffon; davanti a lui Maxi Pereira, Felipe Augusto, Marcano ed Alex Telles. Gli esterni alti sono Corona e Brahimi, con André André e Danilo Pereira nel mezzo. André Silva fa coppia con Francisco Soares in attacco.

Il 4-4-2 di Nuno Espirito Santo. | VAVEL.com via footballuser.com

Porto Juventus Live

QUI JUVENTUS

I campioni d'Italia hanno continuato la loro marcia verso il titolo nella giornata di venerdì, archiviando la pratica Palermo. Più in generale, dalla gara vinta per 2-0 contro la Lazio (da quando si è passati al 4-2-3-1, ndr) i torinesi hanno ottenuto soltanto vittorie: 7 consecutive fra ogni competizione.

Prima in classifica in Serie A, la società di Corso Galileo Ferraris ha potuto esultare per il passaggio del turno da capolista del girone con un turno d'anticipo, visto che nella penultima giornata è arrivato il trionfo esterno al Sanchez-Pizjuàn che ha assicurato il gradino più alto del podio.

La notizia della giornata di ieri è stata l'esclusione dai convocati per il duello odierno di Leonardo Bonucci per motivi disciplinari. Il centrale italiano si unisce a Barzagli e Chiellini, in precarie condizioni fisiche; uno dei due stringerà comunque i denti e scenderà in campo. Gli altri tesserati sono a disposizione.

Diretta live Porto Juventus

Un'esultanza dei calciatori della Juventus. | ansa.it

Max Allegri confermerà il suo 4-2-3-1. In porta il solito Buffon. Agiscono da terzini Lichtsteiner ed Alex Sandro, Barzagli e Rugani fanno i centrali. Khedira e Pjanic in mediana. Dietro all'unica punta, il solito Gonzalo Higuain (intervistato ieri), agiscono Cuadrado, Dybala e Mandzukic.

La risposta di Allegri: 4-2-3-1. | VAVEL.com via footballuser.com

Porto Juve Champions diretta

PRECEDENTI

Soltanto 3 i precedenti fra queste due squadre: il più importante è la finale di Coppa delle Coppe del 1984 (vittoria bianconera, 2-1); nella fase a gironi della Champions League 2001-2002 ci fu invece un pareggio 0-0 in Portogallo, con un'altra vittoria di Madama a Torino (3-1). La tradizione della Signora con le portoghesi è però molto più ampia...

Un giovane Alex Del Piero inseguito da Andrade in Porto-Juventus 0-0 del 2001. | tuttosport.com

Diretta live Champions League Porto Juventus