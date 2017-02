Champions League - Le formazioni ufficiali di Porto - Juventus

Oramai ci siamo. L'attesa è finita per la Juventus di Massimiliano Allegri che è arrivata al Do Dragao di Oporto per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. I lusitani ospitano i campioni d'Italia, reduci sì dal successo contro il Palermo per 4-1, ma anche dalle polemiche per l'esclusione di Leonardo Bonucci dalla sfida di stasera. Ad un'ora dall'inizio dell'incontro i due allenatori hanno reso ufficiali le rispettive scelte di formazione, confermando per sommi capi quelle che erano le ultime indiscrezioni della vigilia.

André Silva guida i portoghesi all'assalto della retroguardia bianconera, assistito ai lati da Brahimi e Soares. Herrera, Neves e Pereira in mediana, con compiti di rottura, impostazione e inserimento. A Telles e Maxi Pereira affidato il compito di sgroppare su tutta la fascia, mentre Marcano e Felipe difendono centralmente i pali, dove agirà Casillas.

Porto (4-3-3): Casillas; Maxi Pereira, Marcano, Felipe, Telles; Herrera, Pereira, Neves; Brahimi, André Silva, Soares. All: Nuno Espirito Santo.

Allegri conferma il 4-2-3-1 delle ultime partite, sostituendo Bonucci con Barzagli al centro della difesa accanto a Chiellini. I due terzini sono Lichtsteiner ed Alex Sandro, ex di giornata, mentre a Khedira e Pjanic sono affidate le chiavi della mediana. Cuadrado e Mandzukic larghi ai lati di Dybala, che spalleggia Higuain centralmente.

Juventus (4-2-3-1): Buffon; Lichtsteiner, Barzagli, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain