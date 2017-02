Juve, partenza da Porto rimandata. Tempi stretti verso l'Empoli

Fonte immagine: 90min.com

Notte di attesa, per la Juventus. La seconda consecutiva, si potrebbe dire. Se la prima però riguardava l'attesa causata dalla tensione verso la sfida del Dragao contro il Porto, vinta 2-0, questa riguarda l'attesa di poter salire sul proprio volo per fare rientro in Italia.

Rientro posticipato - Già, perchè i bianconeri sono ancora bloccati in terra lusitana, causa un guasto all'aereo che solo nel pomeriggio permetterà di volare indietro fino a Torino. Nessun dramma, in casa Juve, anche se Massimiliano Allegri potrebbe aver qualche grattacapo, in quanto i suoi avrebbero un solo allenamento (più la rifinitura) a disposizione, prima della sfida contro l'Empoli, in programma sabato sera allo Stadium.

Turnover - Indubbiamente la sfida è tra le più agevoli del campionato, per cui la preoccupazione è decisamente moderata. Inoltre, il turnover - che dovrebbe coinvolgere un buon numero di uomini - farebbe il resto, colmando eventuali lacune fisiche.

Calendario - Nessuna preoccupazione nell'ambiente, ma solo concentrazione per il prossimo appuntamento. Dopo la sfida di sabato sera, la Juve ospiterà il Napoli martedì, per l'andata della semifinale di Coppa Italia. Nel prossimo weekend, invece, trasferta ad Udine. Il 10 invece arriverà a Torino il Milan, mentre il 14 sarà la sera del ritorno col Porto.