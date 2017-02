Juventus, allo Stadium c'è l'Empoli: si cerca la sesta vittoria di fila

fonte immagine: CalcioMercato.com

La Juventus rientra vittoriosa dal mandato europeo, che l’ha vista trionfare per 2 reti a 0 contro il Porto di Nuno Espirito Santo lo scorso mercoledì, all’Estadio do Dragâo. Ma i ragazzi di Allegri non hanno troppo tempo per rilassare mente e corpo: allo Juventus Stadium arriva l’Empoli di Martusciello, per disputare l’anticipo serale della 26esima giornata di Serie A.

Tanti dubbi per il tecnico bianconero che opta per la non convocazione di Sami Khedira, il quale verrà rimpiazzato con tutta probabilità da Rincon davanti alla difesa, in cooperazione con Pjanic. Un’altra "vittima" del turnover annunciato da Max Allegri potrebbe essere Paulo Dybala, il cui sostituto potrebbe essere Mandzukic, che tornerebbe dunque ad affiancare Gonzalo Higuain in avanti. Riposo anche per Pjaca, probabilmente sarà infatti Sturaro a lavorare sulla corsia mancina, con Cuadrado a destra. In difesa tornerà invece sicuramente in campo Leonardo Bonucci dopo il plateale screzio con il coach livornese, che gli è costato la panchina in settimana nell’importante partita contro il Porto. Con lui, salvo sorprese, Rugani, Dani Alves e Alex Sandro. Tra i pali, Neto.

L’Empoli invece proverà l’impresa che appare alquanto proibitiva alla vigilia, dato che la Juve in casa è un vero e proprio carro armato: 13 partite giocate in campionato, tutte terminate con un successo dei bianconeri. I favori del pronostico sono dalla parte dei torinesi, che dall’alto dei loro 63 punti guardano le inseguitrici da una distanza quantomeno rassicurante. I toscani - peggior attacco, 15 reti all’attivo in 25 partite, (oltre alla peggior capacità realizzata lontano dalle mura amiche, con 6 gol in 12 matches) - dovranno puntare a difendersi nella maniera più ordinata possibile, per non concedere spazio alla cinica macchina da gol avversaria, e trovare la forza/personalità per distendersi in transizioni rapide per impensierire eventualmente l'estremo di casa.

All’andata vinse la Juve per 0-3, grazie alla rete di Dybala e alla prima doppietta in bianconero di Gonzalo Higuaìn, che ora comanda la classifica marcatori assieme a Dzeko con i suoi 19 gol. Negli ultimi 5 incroci la Juventus ha sempre vinto, mentre l’ultima vittoria dell’Empoli in Serie A contro le zebre risale addirittura al secolo scorso, il 3 aprile del 1999, quando i toscani prevalsero sui bianconeri per 1-0 al Castellani. A Torino, però, è sempre stato dominio bianconero.