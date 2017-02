Juventus - Empoli diretta, LIVE Serie A 2016/17 (20.45)

Aggiorna il contenuto

Buon sabato a tutti da parte di Francesco Palma e dalla redazione di Vavel Italia. Dopo la settimana di Coppe Europee, tra gioie e dolori per il calcio italiano, ritorna in voga la Serie A: oggi, dopo Napoli-Atalanta, tocca ai campioni d'Italia della Juventus, che ospitano un Empoli alla caccia di delicati punti salvezza. Fischio d'inizio alle ore 20.45.

Dybala esulta dopo aver sbloccato il punteggio un girone fa. | Fonte immagine: Eurosport

Diretta live Juventus Empoli

Qui Juventus

I bianconeri arrivano a questa partita nel migliore dei modi: otto sono le vittorie consecutive all'attivo, tutte ottenute dal passaggio al 4-2-3-1. Non un caso, questo è poco ma sicuro. L'ultima di queste ha però un sapore diverso, visto che parliamo dello 0-2 ottenuto sul campo del Porto.

Con la qualificazione in Champions League (quasi) in tasca, la Juve tiene ora la testa sul campionato: anche Allegri ha ieri sottolineato l'importanza del match, soprattutto perché le concorrenti Napoli e Roma devono vedersela rispettivamente con Atalanta e Inter, e la probabilità che possano rallentare c'è.

Higuain festeggia la doppietta dell'andata. | Fonte immagine: La Stampa

Juventus Empoli Diretta live

Allegri dovrebbe optare per un leggero turnover, cambiando 6 o 7 uomini rispetto all'undici sceso in campo in terra lusitana. Tra i pali va Neto, che scalda i motori anche verso la sfida col Napoli, mentre in difesa rientrerà Bonucci, accompagnato da Dani Alves, Rugani e Alex Sandro.

In mediana possibile spazio per Rincon, mentre Marchisio potrebbe riposare in vista di una maglia con il Napoli: spazio a Pjanic, con Cuadrado e Sturaro larghi. Davanti a riposo Dybala e Pjaca, spazio a Mandzukic e Gonzalo Higuain. Non convocato Khedira (riposo), con la primavera Mandragora, Kean e Mattiello. Gli altri tutti disponibili.

Il probabile undici bianconero.

Juve Empoli diretta

Qui Empoli

Dall'altra parte, l'Empoli sta vivendo una stagione in chiaroscuro. Il rendimento non è dei migliori, affatto: i toscani sono quartultimi, soprattutto grazie al passo lentissimo di Crotone, Palermo e Pescara. Il vantaggio sulla zona rossa è di 8 punti.

Nelle ultime quattro uscite, però, l'Empoli ha guadagnato un solo punto, rimediando anche una pesante débacle allo Scida, un 4-1 caratterizzato dalla tripletta di Falcinelli. A Torino, la squadra di Martusciello dovrebbe cercare di mettere in mostra una prestazione che dia fiducia: difficile provare a prendere punti.

Maccarone e Barzagli nella gara d'andata. | Fonte imagine: Corriere della Sera

Juve Empoli live

Tutti a disposizione anche per gli ospiti, anche se Mchedlidze deve convivere con problemi alla schiena che lo potrebbero estromettere. Davanti spazio a Pucciarelli e Maccarone, mentre sulla trequarti agisce l'ex Napoli e Torino El Kaddouri.

In mediana spazio per Dioussé in cabina di regia, coadiuvato da Krunic e Croce, mentre la difesa a quattro davanti a Skorupski si compone di Laurini, Costa, Bellusci e Pasqual.

Le scelte di GIampaolo

Juve Empoli diretta live

Precedenti e numeri

Solo tre sono le vittorie dei toscani in 23 precedenti a livello assoluto, tutte al Castellani. L'ultima gara giocata nello stadio degli azzurri, però, è la vittoria bianconera della gara d'andata di questa stagione: uno 0-3 maturato tutto nella ripresa e targato Dybala-Higuain.

Live Juve Empoli

I precedenti a Torino vedono invece i bianconeri nettamente avanti: nove sono le vittorie, solo una volta l'Empoli è riuscito a strappare un pareggio, per 0-0. L'ultimo incontro risale alla scorsa stagione, un 1-0 fissato da un colpo di testa di Mario Mandzukic, assistito da Pogba.

Diretta Juve Empoli