TIM CUP: Juventus - Napoli: I convocati e le probabili formazioni

Skysports.com

La Juventus ha diramato le convocazioni per il match di Coppa Italia che si giocherà domani allo Stadium contro il Napoli.

Non convocati Marchisio (a causa di un dolore al ginocchio destro rimediato contro l'Empoli), Sturaro (per un risentimento ai muscoli dell'addome), Benatia (per gastrointerite) e Mattiello (ormai in recupero) per la partita contro il Napoli di Coppa Italia. Rientrano Khedira (non convocato contro l'Empoli) e Mandragora.

Ecco la lista dei convocati:

Portieri - Buffon, Neto, Audero.

Difensori - Chiellini, Alex Sandro, Barzagli, Bonucci, Dani Alves, Rugani, Lichtsteiner.

Centrocampisti - Pjanic, Khedira, Lemina, Asamoah, Rincon, Mandragora.

Attaccanti - Cuadrado, Higuain, Mandzukic, Pjaca, Dybala.

La Juventus dovrebbe riproporre l'ormai consueto 4-2-3-1 con qualche giocatore che rifiaterà. In porta si rivedrà Neto (confermato dopo la partita contro l'Empoli). In difesa solito rebus, con la BBC che si gioca i 2 posti da centrale. Rugani (dalle parole di Allegri in conferenza stampa) riposerà. Scelta che ricadrà su Bonucci, Barzagli e Chiellini. Sulle fasce Lichtsteiner e Asamoah sostituiranno Dani Alves e Alex Sandro.

A centrocampo si rivedrà Khedira che affiancherà Miralem Pjanic, ma attenzione a Lemina che potrebbe ritornare tra i titolari. In attacco i titolarissimi con Pjaca che cercherà di togliere il posto a Mandzukic o Cuadrado.



Le pressioni della partita saranno tutte concentrate su Gonzalo Higuain, il grande ex che, nella partita di campionato, ha deciso, con un gol di sinistro, la partita allo Stadium contro il Napoli (finita 2-1).

Ecco la probabile formazione: