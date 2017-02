Coppa Italia 2016/17 - Le formazioni ufficiali di Juventus - Napoli

Tutto pronto allo Juventus Stadium per l'inizio della gara d'andata delle semifinali di Coppa Italia. Padroni di casa per continuare la marcia tra campionato e coppe, azzurri invece che vanno a caccia di un risultato positivo per dare un calcio alle polemiche ed alle due sconfitte nelle ultime tre gare di stagione. La Juventus di Massimiliano Allegri prova ad acuire le difficoltà del momento del Napoli, che scenderà in campo con la testa rivolta anche ai prossimi impegni, contro Roma e Real Madrid, che decideranno gran parte del futuro degli azzurri.

Ad un'ora circa dall'inizio della sfida, i due tecnici hanno reso note le scelte di formazione.

Allegri abbandona la difesa a quattro per tornare alla BBC, a tre, con Barzagli, Bonucci e Chiellini tutti in campo contemporaneamente. Lichsteiner e Asamoah sulle corsie laterali, mentre Khedira e Pjanic sono i due centrali di centrocampo. Dybala, infine, trequartista, alle spalle di Higuain e Mandzukic.

Juventus (3-4-1-2): Neto; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Lichtsteiner, Khedira, Pjanic, Asamoah; Dybala; Higuain, Mandzukic. All. Allegri.

Turnover, ma non troppo, per Sarri, che conferma il ritorno di Koulibaly in difesa con Albiol. Maggio e Strinic i terzini, con Reina tra i pali. Hamsik in campo con Rog al posto di Zielinski e Diawara. Davanti torna Milik dal primo minuto, con Insigne e Callejon ai suoi lati. Ancora panchina per Giaccherini e Mertens.

Napoli (4-3-3): Reina; Maggio, Albiol, Koulibaly, Strinic; Hamsik, Diawara, Rog; Callejon, Milik, Insigne. All: Sarri.