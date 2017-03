Udinese-Juve: i friulani non vincono dal 2010

Paulo Dybala ha segnato nell'ultimo precedente alla Dacia Arena. Foto: Corriere dello Sport - Stadio

Domenica pomeriggio, alle 15, la Juventus sarà impegnata nella trasferta della Dacia Arena ​contro l'Udinese. La squadra di Luigi Delneri proviene da una serie negativa fatta di un pareggio e tre sconfitte nelle ultime quattro partite. Per quanto riguarda i torinesi, stanno vivendo il momento migliore della stagione.

La gara di domenica sarà la numero 88 in assoluto che vede di fronte i due club bianconeri: di queste, quarantatré sono state giocate in casa dei friulani. Considerando solo le partite in casa dell'Udinese, il bilancio va nettamente a favore degli ospiti i quali hanno conquistato 25 vittorie contro le cinque dei padroni di casa, con 78 reti degli ospiti contro le 29 dei friulani. Neanche il computo totale degli scontri cambia la situazione, con 57 vittorie della Juve, 12 vittorie dell'Udinese e 18 pareggi. La Vecchia Signora ​non perde ad Udine dal 3 aprile 2010, quando le reti di Alexis Sanchez, Simone Pepe e Antonio Di Natale affossarono gli ospiti con un pesante 3-0: quella fu anche una delle vittorie casalinghe più ampie ottenute dalle zebrette, insieme all'altro 3-0 risalente alla stagione 1956/57. Più frequenti le vittorie ospiti con tanti gol di scarto, di cui le più ampie sono avvenute in sette occasioni: per tre volte con il risultato di 1-5 e per quattro di 0-4. Tra questi successi, rientra il poker del 17 gennaio dello scorso anno, firmato da una doppietta di Paulo Dybala e dai sigilli di Sami Khedira ed Alex Sandro.​

Il tecnico dell'Udinese Delneri è uno degli ex dell'incontro, visto che si è seduto sulla panchina torinese nella stagione 2010/11: con la guida dell'ex allenatore del Chievo, la Juve riuscì ad espugnare il Friuli ​con un altro poker il 19 settembre 2010, vendicando la sconfitta di cinque mesi prima. La rivalsa dei friulani si completò nella gara di ritorno a Torino, vinta per 2-1.

Una statistica riguarda anche il direttore della sfida, Antonio Damato. L'arbitro di Barletta ha diretto ventiquattro incontri degli ospiti e diciassette dei padroni di casa. I precedenti sorridono ad entrambe le compagini, poiché la Juve ha ottenuto sedici vittorie, tre pareggi e cinque sconfitte, mentre l'Udinese nove vittorie, due pareggi e sei sconfitte.