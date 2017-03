Le ultime da Vinovo: possibile riposo per Higuain

Gazzetta.it

La seduta di oggi in quel di Vinovo ha visto come protagonisti la tattica e la tecnica. Solito allenamento per Allegri ed i suoi propedeutico alla partita che i bianconeri affronteranno in quel di Udine, alla Dacia Arena. Domani, invece, ci sarà la rifinitura, con tanto di conferenza stampa da parte del tecnico toscano, oltre alla stesura dei convocati che partiranno per il Friuli. Possibili avvicendamenti rispetto alla sfida con il Napoli, anche in base all'importante calendario che la Juventus dovrà affrontare fino alla pausa delle nazionali. Due partite in casa con Milan (venerdì) e Porto (martedì) e successivamente trasferta a Genova contro la Sampdoria la domenica che segue la Champions League.

Dalle ultime notizie, riconfermato il 4-2-3-1 con i soliti dubbi e i soliti ballottaggi. In difesa tanti punti di domanda, con Dani Alves e Alex Sandro che dovrebbero tornare titolari dopo la panchina contro il Napoli in Coppa Italia. Ancora in ballottaggio tra loro i centrali, con Benatia che dovrebbe tornare tra i convocati dopo la gastroenterite avuta prima della sfida con il Napoli, che lo ha obbligato a dover stare in tribuna.

A centrocampo non esistono certezze: tanti dubbi sull'utilizzo di Pjanic, Khedira, Marchisio (che dovrebbe tornare tra i convocati), Rincon e Lemina, mentre in attacco invece uno tra Higuain e Mandzukic potrebbe riposare. Pjaca intanto spera di rientrare tra gli 11.