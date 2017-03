Udinese-Juve, Allegri ha tutti i big a disposizione. Out Lemina e Sturaro

Calciomercato.com

La Juventus si prepara al gran completo per la trasferta sul campo dell'Udinese: i bianconeri saranno di scena domani alle 15 al Friuli, nel match valevole per la 27esima giornata. Allegri può sfruttare il momento positivo di quasi tutta la rosa. Sono solamente due i non convocati, ovvero Sturaro e Lemina, le cui condizioni fisiche in ogni caso non preoccupano Massimiliano Allegri.

Ecco la lista dei convocati:

Buffon ritornerà tra i pali, dopo le due panchine consecutive con Empoli (in campionato) e Napoli (Tim Cup). Ottime prestazioni da parte di Neto, elogiato anche da Allegri in conferenza stampa settimana scorsa ("Se non ci fosse Buffon potrebbe fare tranquillamente il titolare"). In difesa potrebbero tornare titolari sulle fasce i brasiliani Dani Alves (convocato in Nazionale) e Alex Sandro (escluso a causa delle convocazioni di Marcelo e Filipe Luis). Al centro ballottaggio aperto tra Benatia e Chiellini per affiancare verosimilmente Bonucci, anche se Barzagli è in corsa.

A centrocampo dovrebbe rientrare Marchisio che affiancherà Khedira, lasciando Pjanic a riposo, anche se i tre sono in totale ballottaggio ed è complicato fare previsioni. La scelta sarà anche in base a chi giocherà al centro della difesa. Davanti, come ha confermato lo stesso Allegri in conferenza oggi, non si cambia: Cuadrado, Dybala e Mandzukic dietro a Higuain.

Ecco la probabile formazione: