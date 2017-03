Udinese - Juventus in diretta, LIVE Serie A 2016/17 (15:00)

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Udinese-Juventus, match valido per la 27esima giornata del campionato di Serie A TIM edizione 2016-2017, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 15:00 - verrà fischiato dall'arbitro Damato.

Dybala firma su rigore il 2-1 della Juventus sull'Udinese, all'andata. | calciomercato.com

QUI UDINESE

I friulani sono reduci da un febbraio assolutamente negativo, che li ha visti ottenere soltanto un punto (con lo 0-0 sul campo del Chievo), chiuso nel peggiore dei modi: un'altra sconfitta, sul campo della Lazio, per 1-0, con un rigore-beffa in extremis concesso ai biancocelesti. Un dramma.

Anche nelle dichiarazioni del tecnico (vedi quelle del post-gara dopo la sconfitta contro il Sassuolo, nel giorno della celebrazione del ritorno a casa di Zico) ci sono state delle ammissioni di problematiche riguardanti la squadra che sono, però, parecchio evidenti agli occhi di tutti.

Oltre al lungodegente Gnoukouri, acquistato a gennaio ma di fatto mai utilizzato per dei problemi al cuore, in lista indisponibili per il match di oggi troviamo Faraoni (altro giocatore scuola Inter) e Lucas Evangelista. Non ce la fa neanche Thereau dopo un piccolo problema rilevato in settimana.

I calciatori dell'Udinese festeggiano per la rete di De Paul contro il Milan. | tuttosport.com

E non essendoci l'attaccante francese ex Chievo, a completare il tridente offensivo nel 4-3-3 di Delneri, assieme a Duvan Zapata e De Paul, dovrebbe essere Jankto. Andando a ritroso troviamo Badu, Halfredsson e Fofana. Sulla linea difensiva ci sono larghi Widmer e Samir con Danilo e Felipe in mezzo. Karnezis fra i pali.

L'11 di Delneri. E' un 4-3-3. | VAVEL.com via footballuser.com

QUI JUVENTUS

I bianconeri invece da quando sono passati al 4-2-3-1 hanno conosciuto soltanto la parola vittoria: l'ultima in campionato in casa con l'Empoli. In mezzo però è arrivato anche il trionfo sul Napoli nell'andata delle semifinali di Coppa Italia. Ed oggi si può anche allungare sulla seconda in classifica.

La Roma infatti, scesa in campo nell'anticipo di ieri, è stata battuta dal Napoli per 1-2 nello scontro diretto e con una vittoria, perciò, Madama si troverebbe con un vantaggio di 10 lunghezze sulla seconda posizione, che ridurebbe le speranze di riapertura del discorso-Scudetto quasi allo 0.

Le uniche assenze rilevate per la prossima gara sono quelle di Lemina e Sturaro, non particolarmente rilevanti. Pienamente recuperato Benatia, assente nell'ultimo matchday. Si è anche parlato in settimana di un possibile riposo per Higuain che ad oggi però ci sentiamo di smentire.

I bianconeri festeggiano la rete di Higuain segnata mercoledì contro il Napoli. | metronews.it

Dovrebbe infatti essere proprio il Pipita ad essere la punta nel "perfetto" 4-2-3-1 bianconero. Dietro a lui il solito trio: da destra verso sinistra, Cuadrado, Dybala e Mandzukic. Rotazione in mediana: ecco Marchisio (in cerca di spazio) e Pjanic. Agiscono da terzini Dani Alves ed Alex Sandro; in mezzo Bonucci e Chiellini. In porta c'è Buffon.

Il probabile 11 di Allegri. 4-2-3-1. | VAVEL.com via footballuser.com

ANDATA E PRECEDENTI

19 giornate fa, senza andare troppo per il sottile, la gara la decise un uomo solo: l'identikit è quello di Paulo Dybala che con una doppietta ribaltò la prima marcatura di Jankto, firmando il 2-1 finale. Non scendiamo nel dettaglio dei precedenti: alla Dacia Arena, però, la Signora ha già vinto una volta, 0-4, poco più di un anno fa.