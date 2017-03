Udinese-Juve, le formazioni ufficiali: Allegri con l'undici di gala

Fonte immagine: Twitter @juventusfc

Pomeriggio di alto profilo alla Dacia Arena: l'Udinese ospita una Juventus lanciatissima verso il +10 sulla Roma, con conseguente possibile ipoteca sul discorso scudetto. Potrebbe essere la ventisettesima, la giornata di svolta di questa Serie A. Tutto questo passa dal Friuli, dove i bianconeri che stanno in cima alla classifica sfidano altri bianconeri. Zebrette contro zebre. Di seguito le formazioni ufficiali per la gara.

Luigi Delneri, ex di giornata, deve rinunciare a Thereau, assente per problemi fisici e tenuto obbligatoriamente a riposo per la gara odierna. Il 4-3-3 si compone dunque di Karnezis in porta, con Widmer e Samir terzini, mentre in mezzo giocano Felipe e Danilo. In mediana spazio ad Hallfredsson, coadiuvato da Fofana e Jankto; è Badu l'escluso che parte dalla panchina. Davanti, ai lati di Duvan Zapata, vanno Perica e De Paul.

Udinese (4-3-3) - Karnezis; Widmer, Danilo, Felipe, Samir; Fofana, Hallfredsson, Jankto; Perica, Duvàn Zapata, De Paul. All. Delneri

Allegri risponde con il 4-2-3-1, inserendo i titolari, quelli che dovrebbero comporre l'undici Europeo. Buffon tra i pali, Dani Alves e Alex Sandro sugli esterni, con Bonucci e Chiellini al centro della difesa. In mediana avanti con Khedira e Pjanic, mentre sulla trequarti i soliti Cuadrado, Dybala e Mandzukic coadiuvano Higuain.

Juventus (4-2-3-1) - Buffon; Dani Alves, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain. All. Allegri