Verso Juve-Milan: i gol più belli degli ultimi 25 anni

Juve-Milan: la top 10 dei gol più belli in assoluto

Venerdì sera il Milan tornerà a far visita alla Juventus per il quarto confronto stagionale tra le due squadre. Un altro capitolo della grande rivalità tra i due club verrà scritta in quel di Torino, nella cornice dello Stadium​. In Serie A, bianconeri e rossoneri si sono sfidati in 163 partite totali, delle quali ottantuno in Piemonte: i precedenti casalinghi sono leggermente in favore dei campioni d'Italia, trentanove successi contrapposti alle ventuno affermazioni avversarie e i ventuno pareggi. Altro dato importante: i meneghini non sono mai riusciti a vincere allo Stadium ​nelle cinque gare precedenti giocate in campionato.

Per avvicinarci al big match della ventottesima giornata, vi presentiamo una lista dei dieci gol più belli di sempre in tutti gli scontri diretti giocati negli ultimi 25 anni tra Juve e Milan in Serie A.

Roberto Baggio - Milan-Juventus 1-3 (17 aprile 1993)

Una splendida cavalcata del Divin codino ​consente alla Juve di conquistare un grande successo esterno contro il grande Milan di Fabio Capello, che alla fine della stagione vincerà il secondo scudetto consecutivo.

George Weah - Milan-Juventus 2-1 (15 ottobre 1995)

Il centravanti liberiano gioca una grande partita in quell'occasione, consentendo a Capello di conquistare la prima vittoria a San Siro contro la Signora​. Il gol di Weah causa il raddoppio dei padroni di casa, confezionato al termine di una splendida triangolazione con Marco Simone ed impreziosita da un tocco con la punta del piede destro. Con il successo la compagine rossonera balza in testa alla classifica, a svantaggio proprio dei rivali.

Andriy Shevchenko - Milan-Juventus 1-1 (9 dicembre 2001)

Una grande perla di Shevchenko porta il Milan in vantaggio nella sfida casalinga del 2001. Il bomber ucraino manda prima fuori causa Edgar Davids e Mark Iuliano, poi scarica il pallone con un gran destro che sorprende Gianluigi Buffon. Sheva realizza così la prima rete al portierone bianconero.

Marco Di Vaio - Milan-Juventus 1-1 (1 novembre 2003)

Un gol di rara bellezza quello segnato da Di Vaio nella sfida del 2003. L'attaccante bianconero dal nulla trova una conclusione molto potente che consente alla Juve di agguantare il pareggio nei minuti finali.

David Trezeguet - Milan-Juventus 0-1 (8 maggio 2005)

Il gol del francese non è molto bello in quanto tale, ma soprattutto per la splendida rifinitura di Del Piero. Pinturicchio ​serve il compagno di squadra con una rovesciata, alla quale segue il colpo di testa di Trezegol ​che ha permesso ai bianconeri di espugnare il Meazza ​e mettere una seria ipoteca sul campionato.

Andrea Pirlo - Milan-Juventus 3-1 (29 ottobre 2005)

E' uno dei gol che Pirlo ha inflitto alla Juve negli anni rossoneri, prima di approdare proprio nella città della Mole. Questo è l'ultimo match disputato in Lombardia prima di Calciopoli, con la Signora ​che incappa nella prima sconfitta in campionato dopo una serie di nove vittorie consecutive. Il gol del centrocampista bresciano avviene su punizione e segna il 3-0 in favore dei padroni di casa.

Amauri - Juventus-Milan 4-2 (14 dicembre 2008)

L'italo-brasiliano, alla sua prima stagione in Piemonte, sarà tra i migliori in campo del match con una doppietta. Il primo gol è una schiacciata di testa sul traversone di Paolo De Ceglie che porta gli ospitanti sul 3-1. Al termine della partita, la Juventus conquista tre punti importanti che la portano al secondo posto solitario in classifica.

Ronaldinho - Milan-Juventus 3-0 (15 maggio 2010)

E' l'ultima giornata di campionato. Il Milan è già sicuro della qualificazione in Champions League, a differenza dei bianconeri che si devono "accontentare" dell'Europa League. La gara termina con la vittoria dei meneghini, allora guidati da Leonardo, per 3-0 ed è il termine di una brutta stagione da parte dei bianconeri dopo due annate buone con Claudio Ranieri sulla panchina. Proprio El gaucho ​è il mattatore dell'incontro con due reti segnate, delle quali una è uno splendido tocco piazzato che manda la sfera nell'angolino basso più lontano.

Carlos Tevez - Milan-Juventus 0-2 (2 marzo 2014)

Quello dell'argentino è uno dei gol più belli che la Juve abbia segnato ai rivali: una grande botta dalla distanza che manda il pallone sotto la traversa. Una conclusione terrificante sulla quale Christian Abbiati non può fare nulla. Antonio Conte, con il successo a San Siro, blinda il primo posto in classifica.

Manuel Locatelli - Milan-Juventus 1-0 (22 ottobre 2016)

E siamo alla conclusione di questa splendida carrellata di gol, arriviamo alla gara d'andata dell'attuale edizione della Serie A. Siamo alla nona giornata, con la Juve che si presenta in quel di Milano con l'obiettivo di allungare il margine proprio sui rossoneri. La rete del giovane Locatelli (una grande conclusione dalla distanza che batte Buffon insaccando all'angolino più lontano) regala alla squadra di Montella un prezioso successo che significa -2 dalla vetta.