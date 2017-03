Juve, le ultime da Vinovo: senza Cuadrado possibile cambio modulo?

Juventus.com

La Juventus continua a prepararsi per la partita di venerdì contro il Milan, la quale vedrà due esclusioni eccellenti: Cuadrado (per squalifica) e Chiellini (molto probabilmente fuori per un fastidio muscolare, cercherà di farcela per il Porto).

Oggi la Juventus si è allenata sulla tattica. Domani invece, essendo la vigilia, ci sarà la rifinitura, la conferenza stampa di Allegri alle ore 12 e ovviamente la diffusione della lista dei convocati.

L'assenza di Cuadrado potrebbe modificare l'assetto tattico della Juventus. Allegri, infatti, potrebbe modificare il modulo. In caso di 4-2-3-1, ci sarebbe semplicemente Pjaca a sostituire Cuadrado. In caso di cambio modulo, il modulo più quotato sarebbe il 4-3-3, anche se la difesa a tre non è completamente dimenticata.

Sicuro del posto dovrebbe essere Claudio Marchisio, in cerca di una condizione ottimale per la fine della stagione, in cui servirà avere tutti al 100%. Con questo modulo, Allegri ha avuto l'occasione di non poterlo rischiare e di fargli avere un recupero graduale e sicuro.