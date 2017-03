Juve - Chiellini out per il Milan, Benatia in pole position per rimpiazzarlo

Medhi Benatia | Fonte immagine: Fantagazzetta.com

Verso il match d’alta quota contro il Milan, in casa Juventus arriva la notizia del forfait di Giorgio Chiellini, vittima di un risentimento muscolare accusato durante la partita con l’Udinese. Dopo l’allenamento di ieri pomeriggio, Allegri e tutta la dirigenza hanno optato per tenere a riposo il difensore italiano venerdì sera.

Tuttavia rimangono vive le speranze di rivedere Chiellini mercoledì prossimo contro il Porto allo Juventus Stadium, questa volta avvolto dal velo magico della Champions League. Dunque l’assenza di Chiellini potrebbe essere una scelta tattica in previsione della Champions.

Il buco lasciato da Chiellini non provoca molte preoccupazione all’allenatore bianconero che si trova già pronte diverse alternative, tutte quante papabili allo stesso modo per la maglia da titolare. In questo momento il rimpiazzo più probabile potrebbe essere Medhi Benatia, che il prato verde in questa stagione l’ha calpestato per poco con la maglia bianconera. Per lui si tratterebbe di un carpe diem servito su un piatto d’argento. Benatia è un difensore che ha esperienze che sconfinano dal territorio italiano, lo conosciamo come un giocatore pieno di sicurezza e che infonde sicurezza nelle retrovie. Molto tecnico, aggressivo, rapido: potrebbe non far rimpiangere più di tanto l’assenza di Chiellini.

Benatia si gioca il ballottaggio con il giovane Rugani, che sta acquisendo nell’ultimo periodo sempre più fiducia nei suoi mezzi, mettendo in pace anche il cuore di mister Ventura per il futuro della Nazionale italiana. Rugani ha disputato partite importanti quest’anno e in quelle occasioni non ha proprio sfigurato, anzi, ha fatto vedere di essere un ottimo tassello per la retroguardia. Una remota possibilità di entrare in campo da titolare ce l’ha Barzagli, che con saggezza ha dimostrato di saper accettare la panchina. È un atteggiamento da lodare il suo, perché il campione si vede anche quando deve farsi da parte per la squadra. A ogni modo, non vuol dire che il rendimento fisico stia scemando, bensì il buon Barzagli potrebbe far invidiare per il suo atletismo molti suoi compagni di squadra che portano qualche anno in meno.

Gli occhi rimangono sul marocchino Benatia, che ha la possibilità - se non il dovere - di mostrare di essersi ambientato nel mondo Juve. Ha comunque un’ottima compagnia in difesa, dato che, messe finalmente a tacere tutte le voci riguardo il suo battibecco con Allegri, Bonucci sarà riproposto titolare, forte anche del suo gol decisivo per il pareggio con l’Udinese. Tuttavia questo non toglie che ci possa un cambio prima della partita, cosa non nuova per Allegri.