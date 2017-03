Juve, senza certezze in panchina il mercato è (per ora) su giovani e occasioni

Fonte immagine: SpazioJ

In attesa di scoprire se Massimiliano Allegri manterrà la guida tecnica della Juventus anche nella prossima stagione, la società si muove sul mercato, puntando obiettivi che prescindono la scelta dell'eventuale sostituto dell'allenatore livornese. Occasioni, giocatori acquistabili a ottimo prezzo, piste già battute negli scorsi mesi e giovani per continuare a costruire il futuro: secondo i rumors, sono questi i profili che sta cacciando Giuseppe Marotta.

Vecchi pallini - Tra questi rientra sicuramente Corentin Tolisso, vicinissimo a vestire la maglia del Napoli nello scorso agosto, ma alla fine trattenuto a Lione da Aulas. La sua maturazione si sta completando, i bianconeri la stanno seguendo con interesse e sembrano pronti a sferrare l'attacco in estate, inserendo nella trattativa anche Lemina. Secondo la Gazzetta dello Sport, sarebbe pronta un'offerta da 20 milioni più il cartellino dell'ex OM, offerta forse non sufficiente per convincere il presidentissimo del Lione, il quale però ha aperto a una cessione importante entro la prossima estate.

Occasioni - Cessione importante e ormai quasi certa, sembra essere quella di Alexis Sanchez da parte dell'Arsenal. L'incantesimo sembra definitivamente rotto, il cileno è pronto a lasciare Londra, ma la concorrenza pare agguerrita, ed è composta in primis da Psg ed Inter, ma anche altre big stanno monitorando la situazione. La Juventus è nel lotto: l'ex Udinese era già un obiettivo nel 2014, anno in cui si è poi concretizzato il suo passaggio ai Gunners. Il costo del cartellino potrebbe aggirarsi tra i 30 e i 40 milioni, il vero scoglio è rappresentato dall'ingaggio: Sanchez guadagna 10 milioni annui, mentre il tetto salariale della Juve si ferma a 7,5. Più facile invece chiudere il discorso relativo a Kolasinac, che si libererà dallo Schalke 04 a parametro zero e potrebbe essere bloccato già in questi mesi. L'interesse non sembra essere scemato.

Fratelli d'Italia - I bianconeri, però, non perderanno la loro anima tricolore, almeno nelle intenzioni. Due sono i colpi giovani che Marotta sta studiando in questi giorni. Il primo - che, oltre che giovane, sarebbe pure un colpo grosso - risponde al nome di Federico Bernardeschi, per il quale la Fiorentina chiede quasi 50 milioni. Tante le difficoltà per arrivare al talento classe 1994, tra queste - anche qui - la concorrenza agguerrita soprattutto dell'Inter. Parrebbe invece fatta per Alex Meret, estremo difensore classe 1997 di proprietà dell'Udinese, in prestito alla Spal: sembra lui il designato alla successione di Buffon. L'anno prossimo potrebbe rimanere in Friuli da titolare, per poi sbarcare in bianconero nel 2018. Insieme, peraltro, a Caldara.