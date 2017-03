Juventus - Milan: Senza Cuadrado 4-2-3-1 in dubbio. I convocati e la probabile formazione

Goal.com

Sono 21 i convocati della Juventus per la super-sfida di Campionato contro il Milan. Esclusi Cuadrado (squalificato), Chiellini e Sturaro (infortunati). Ancora a parte Mandragora e Mattiello. Ritorna Kean.

Ecco la lista dei convocati:

Tantissimi dubbi sul modulo e suoi giocatori da impiegare. Allegri potrebbe restare col 4-2-3-1 con Pjaca al posto di Cuadrado, potrebbe inserire un centrocampista in più e passare al 4-3-3, potrebbe inserire un difensore in più e passare al 3-4-3 o ritornare al 3-5-2. Di conseguenza, anche i giocatori sono tutti in ballottaggio tra loro. La sensazione è che si andrà sul 4-3-3, con Khedira, Pjanic e Marchisio a centrocampo, e Dybala e Mandzukic ai lati o dietro Higuain.

In difesa, invece, Bonucci e Benatia sono in vantaggio su Barzagli e Rugani. Sulle fasce solito ballottaggio, con Alex Sandro e Lichtsteiner favoriti.

Ecco la possibile formazione: