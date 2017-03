Juventus - Milan in diretta, LIVE Serie A 2016/17 (20.45)

Aggiorna il contenuto

14.45 - Le ultime di formazione parlano di un simil-3-4-3 per Massimiliano Allegri (da decifrare a seconda degli interpreti), mentre Montella sembra non rischerà Suso, ancora alle prese con i dolori alla coscia.

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Juventus-Milan, match valido per la 28esima giornata del campionato di Serie A TIM edizione 2016-2017, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 20:45 - verrà fischiato dall'arbitro Massa.

Diretta Juventus-Milan

QUI JUVENTUS

I bianconeri sono reduci dal pareggio in casa dell'Udinese, che ha interrotto un filotto di 10 vittorie consecutive fra ogni competizione; in mezzo a queste, lo scontro di Coppa Italia che ha visto i campioni d'Italia trionfare per 2-1 proprio contro lo stesso avversario odierno. Bisognerà dunque ripartire già da oggi.

La testa focalizzata sul campionato, nonostante la seconda sfida di Champions League col Porto - battuto all'andata - sia imminente. Gli 8 punti di vantaggio rispetto alle inseguitrici non sono abbastanza per cullarsi e i pentacampioni d'Italia questo lo sanno benissimo, e perciò ci aspettiamo una grande prova questa sera.

Grande prova di cui non farà parte di certo Cuadrado, l'uomo dei gol pesanti assente per squalifica. Non ci sarà nemmeno Chiellini, assente così come Sturaro nell'elenco dei convocati diramato ieri. Chiudono la lista i lungodegenti Mandragora e Mattiello. Il 4-2-3-1, viste tutte queste mancanze, potrebbe essere messo da parte...

Paulo Dybala festeggia il suo gol contro il Milan in Coppa Italia di quasi un mese fa. | ilpost.it

Allegri sembra aver infatti intenzione di schierare un 4-3-1-2. In porta c'è capitan Buffon, intervistato ieri. Davanti a lui Dani Alves, Bonucci, Benatia (in ballottaggio con Barzagli) e Alex Sandro. Marchisio in cabina di regia, si muovono invece da mezzali Khedira e Pjanic. In avanti, Dybala supporta Mandzukic ed Higuain.

Live Juventus-Milan

L'11 di Allegri: 4-3-1-2. | VAVEL.com via footballuser.com

QUI MILAN

Un buon momento per la compagine rossonera, che ha ottenuto, dopo la sconfitta con la Sampdoria, ben 4 successi in 5 partite; l'ultimo, cronologicamente, nell'anticipo dello scorso turno contro il Chievo. Sarà certamente di un'altra difficoltà il prossimo duello, ma in stagione i precedenti coi torinesi sorridono.

La vittoria dell'andata, così come quella rimediata in Supercoppa a Doha, fa ben sperare i milanesi, che hanno uno score stagionale in attivo contro la Signora, che però allo Stadium non perde nè pareggia, in campionato, da 30 partite. Servirà al Diavolo una prestazione enorme per uscire illeso dal match di oggi.

Manuel Locatelli esulta per il suo secondo gol in campionato, segnato contro la Juventus. | calciomercato.com

Le più grosse mancanze a cui i 7 volte campioni d'Europa devono far fronte sono quelle di Abate (che verrà sostituito da De Sciglio con Romagnoli largo a sinistra) e Kucka, già fuori nella scorsa giornata. Inoltre, in conferenza stampa Montella ha parlato - fra gli altri argomenti - di Locatelli, che dovrebbe andare in panchina.

Invece l'altro recuperato in extremis, Suso, dovrebbe andare in campo dal 1' insieme a Bacca e Deulofeu nel tridente del 4-3-3 di Montella. Andando a ritroso troviamo Pasalic, Sosa (che ha parlato qualche giorno fa) e Bertolacci a centrocampo. Linea difensiva composta da De Sciglio, Paletta, Zapata e Romagnoli. In porta Donnarumma.

La risposta di Montella: 4-3-3. | VAVEL.com via footballuser.com

Diretta live Juventus-Milan

STATISTICHE

Il Milan non ha mai vinto allo Stadium, ma si predispone a giocare senza timori. La Juventus si farà forte dei suoi numeri interni da record (14 vittorie su 14 stagionali), ma saranno i dettagli a fare la differenza. D'altronde, non è mai banale una partita con 222 precedenti (83 successi bianconeri, 66 rossoneri).