Juventus-Milan, le formazioni ufficiali: Allegri cambia, Montella sostituisce

Qualche sorpresa da una parte, assenze di troppo dall'altra. Questo emerge dalle formazioni ufficiali di Juventus-Milan, anticipo di lusso del venerdì sera, valido per la ventottesima giornata di Serie A.

Qui Juve

Massimiliano Allegri, senza Juan Cuadrado - squalificato - e senza Chiellini, alle prese con un problema muscolare, decide di cambiare modulo e interpreti, optando per un simil-3-4-3, che all'occorrenza si trasforma in un 4-2-3-1 e immediatamente in un 4-4-2, di conseguenza. Gli uomini chiave per questi passaggi sono Barzagli e Dani Alves, che occupano la corsia destra, mentre a sinistra non c'è Alex Sandro, ma Asamoah. A fianco di Bonucci c'è invece Benatia. In mezzo al campo non trova spazio Claudio Marchisio, perché Allegri punta ancora su Pjanic e Khedira, mentre davanti il tridente non si tocca: Dybala, Mandzukic, Higuain. In porta, ovviamente, c'è Buffon.

Juventus (4-2-3-1) - Buffon; Barzagli, Bonucci, Benatia, Asamoah; Khedira, Pjanic; Dani Alves, Dybala, Mandzukic; Higuain. All. Allegri

Qui Milan

Stasera in campo con il Diavolo in corpo

La risposta di Vincenzo Montella consiste nel classico 4-3-3, ma con il ruolo tattico di Romagnoli terzino sinistro: al centro della difesa - a protezione di Donnarumma - ci sono infatti Zapata e Paletta, mentre a destra va De Sciglio. Scivola così in panchina Vangioni. Sosa titolare in mediana insieme a Pasalic, ad affiancare il regista basso Bertolacci: escluso Kucka. Davanti l'unica punta è Bacca, con Deulofeu a sinistra ed Ocampos a destra. L'argentino prende il posto di Suso, che non recupera del tutto dal problema alla coscia. Montella non se la sente di rischiarlo, aggravando magari la situazione dello spagnolo.

Milan (4-3-3) - Donnarumma; De Sciglio, Zapata, Paletta, Romagnoli; Pasalic, Bertolacci, Sosa; Ocampos, Bacca, Deulofeu. All. Montella