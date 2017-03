Juventus - Porto in diretta, LIVE Champions League 2017 (20:45)

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Juventus-Porto, match valido per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2016-2017, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 20:45 - verrà fischiato dall'arbitro Hategan.

Diretta Juventus-Porto

Gli juventini festeggiano dopo il raddoppio di Dani Alves all'andata. | ibtimes.com

QUI JUVENTUS

Il successo nell'ultimo matchday di campionato contro il Milan, all'ultimo secondo, ha ridato serenità ai bianconeri che venivano dal pareggio a Udine con qualche preoccupazione di troppo. Adesso l'Europa: sarà tutt'altro che semplice prevalere questa sera, nonostante i pronostici siano favorevoli.

La vittoria esterna del Dragao è sicuramente difficile da ribaltare, ma la situazione comporta anche maggiori pressioni per Madama; in Champions League può succedere, inoltre, praticamente di tutto: senza pensare ad ogni minimo dettaglio si rischia di trasformare questa serata di fine inverno in un incubo.

Escluso dall'elenco dei convocati di ieri Sturaro, che segnò nell'ultimo ottavo di finale giocato allo Stadium. Ce la fanno sia Benatia sia Chiellini là dietro, con Mandzukic che ha anche lui recuperato dalla colica intestinale che lo ha sorpreso nel riscaldamento antecedente all'ultimo duello di campionato.

Paulo Dybala esulta dopo una rete realizzata al Milan in Coppa Italia. | eurosport.com

Allegri opterà stasera per un 4-2-3-1. In porta capitan Buffon; terzini Lichtsteiner e Sandro, con Bonucci e Benatia (favorito su Chiellini) centrali. In mediana il tecnico in conferenza stampa ha annunciato Marchisio, che agirà insieme a Khedira. In avanti, come una sentenza: Cuadrado, Dybala e Mandzukic dietro ad Higuain.

Live Juventus-Porto

L'11 di Allegri: 4-2-3-1. | VAVEL.com via footballuser.com

QUI PORTO

I portoghesi, nel timido contesto del loro campionato, continuano a collezionare goleade (18 reti nelle ultime 5), in Europa il discorso è stato diverso: prima nei gironi il secondo posto dietro al Leicester (che in contemporanea si gioca la qualificazione col Siviglia), poi il KO durissimo all'andata.

Certamente ha influito, al Dragao, l'espulsione dell'ex Inter Alex Telles: il brasiliano dopo poco meno di mezz'ora ha lasciato i suoi in inferiorità numerica e "iniziato" la sconfitta concretizzatasi nel finale. Casillas ha augurato ai bianconeri di pagare la stessa moneta allo Stadium, per poter competere alla qualificazione.

Proprio il terzino brasiliano è fra gli indisponibili, appunto per squalifica. Non ci sono altre grosse mancanze. L'allenatore Espirito Santo durante la sua conferenza stampa ha detto "Prenderò le decisioni dopo l'allenamento di oggi, possono giocare tutti ", senza dare grossi indicazioni sull'11 di partenza.

I portoghesi esultano in gruppo dopo una delle marcature siglate all'Arouca (0-4). | iol.it

Dunque Nuno Espirito Santo dovrebbe puntare su un 4-3-3. In porta la leggenda Casillas; davanti a lui Maxi Pereira, Felipe, Marcano e Layun. In cabina di regia c'è Danilo Pereira, supportato da Herrera e Ruben Neves. In avanti, guida André Silva (intervistato ieri), assieme a Oliver Torres e Brahimi.

Diretta live Juventus-Porto

La risposta di Espirito Santo, 4-3-3. | VAVEL.com via footballuser.com

ANDATA E PRECEDENTI

Lo 0-2 dell'andata è uno dei 4 precedenti. Il più illustre quello della finale di Coppa delle Coppe, datato anni '80: vinsero sempre i bianconeri, mai battuti dai Dragones (soltanto un pari ed un altro successo della Signora). Non segnò due settimane fa Dybala, che però ha dimostrato di avere voglia di punire il portiere avversario...