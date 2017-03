Juventus, Dybala: "Contento di essere decisivo per aiutare la squadra"

Paulo Dybala, espnfc.com

Ha deciso ancora una volta lui, Paulo Dybala, la Joya della Juventus, spesso un tormento per gli avversari dei bianconeri. Ancora una volta dal dischetto del rigore e contro un altro grande portiere come Iker Casillas. Nessun problema per l'argentino, palla da una parte, portiere dall'altra e Juventus portata sottobraccio fra le 8 migliori della Champions League. Con il cammino verso il grande obiettivo della stagione bianconera che può così continuare.

Dybala ha raccontato al sito ufficiale della UEFA le sue emozioni e i suoi pensieri dopo la notte dello Juventus Stadium, ancora una volta inespugnabile per gli avversari della Juventus: "Io decisivo? Sono contento, il mio gol ha aiutato la squadra. Ho segnato a un grande portiere come Casillas. I nostri tifosi sono molto importanti e non smetteremo mai di ringraziarli – ha commentato l'argentino –. Continueremo a ripeterlo perché sappiamo che il loro sostegno è importante, sia in casa che fuori. In questo stadio, i tifosi ci semplificano molto le cose." Tifosi che sono davvero il dodicesimo uomo per la Juventus in casa, con i numeri spaventosi dei bianconeri allo Juventus Stadium come segno più evidente di questa teoria.

La Juventus, invece, sembrava essersele complicate con il passaggio al 4-2-3-1 e tanti attaccanti in campo nello stesso momento. Eppure l'intelligenza di Dybala, Higuain e Mandzukic permette ai bianconeri di poter gestire anche uno schieramento tattico così offensivo: "Il mister dice che dobbiamo fare così se vogliamo giocare tutti e quattro, cioè lavorare tanto per la squadra anche in fase difensiva. Ci sono molti attaccanti, quindi è importante sacrificarsi per il bene della squadra. A volte dobbiamo dare una mano in difesa, ma è normale ed è molto importante." L'evoluzione di quel 3-5-2 che tanto bene ha fatto nelle scorse stagioni, ma a cui spesso era stato rimproverato di non essere abbastanza moderno per affrontare al meglio le big del calcio europeo.