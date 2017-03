Juventus - Le ultime da Vinovo: Benatia out, Chiellini si gioca il posto

Juventus.com

Oggi un lavoro importante a livello tattico, domani l'attesa rifinitura, con la conferenza stampa di Allegri (alle 14:00) e la partenza verso Genova. Tutti sul "carro", ad eccezione di Benatia che non ha recuperato (e che ha rinunciato alla Nazionale) e probabilmente Sturaro che potrebbe tornare, a questo punto, direttamente dopo la sosta.

Sul sito ufficiale del club si evince il programma odierno, con un richiamo, ovvio, al sorteggio di Champions. Alle porte un quarto ricco di fascino con il Barcellona, prima l'imminente impegno di A.

"Nel giorno dei sorteggi dei quarti di Champions League, la concentrazione del gruppo bianconero è tutta sul campionato. Anche oggi i ragazzi di mister Allegri hanno continuato la preparazione del match in programma domenica a Marassi contro la Sampdoria, alle prese con una seduta incentrata sulla tecnica e sulla tattica. Domani, vigilia della sfida di Genova, il gruppo sosterrà al Training Center la seduta di rifinitura: a seguire, Massimiliano Allegri incontrerà i giornalisti per la conferenza stampa pre-partita, in programma per le ore 14."

Mister Allegri scioglierà tra qualche ora gli ultimi dubbi di formazione, riguardanti soprattutto il ballottaggio tra Asamoah e Alex Sandro e quello tra Marchisio e Khedira. Da scegliere, infine, il compagno di reparto di Bonucci. Tre profili in corsa: Barzagli, Rugani e Chiellini (con quest'ultimo favorito sugli altri).

Quindi 4-2-3-1 confermato, con i titolarissimi davanti, ed un Higuain alla ricerca del gol che manca da un bel po'.