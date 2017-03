Allegri suona la carica:"La gara di domani vale una fetta di scudetto." E sul Barcellona...

Massimiliano Allegri torna a parlare in conferenza stampa, alla vigilia dell'impegno di campionato con la Sampdoria. Dopo aver svolto la seduta mattutina, i bianconeri sono pronti per partire alla volta di Genova. "La Sampdoria è una ottima squadra, noi dobbiamo fare una grande partita perchè domani sarà un altro importante passo verso lo scudetto." Il tecnico ribadisce qual è l'obbiettivo principale della stagione: "La società vuol vincere il sesto scudetto consecutivo ed entrare nella storia, Nessuno ha mai vinto sei scudetti di fila, per questo è il primo obbiettivo societario."

Allegri sa che non bisogna sottovalutare nessuno: "La Sampdoria viene da 7 risultati utili consecutivi, non bisogna sottovalutarli. Giampaolo fa girare bene la squadra, fanno molto possesso palla di qualità. Ha giocatori molto tecnici ma poco fisici. Giocare al Marassi è sempre difficile, se non entriamo concentrati rischiamo di subire un'imbarcata come quella col Genoa."

Sulle condizioni dei suoi giocatori si esprime così:"Higuain è a secco, ma non è una preoccupazione per me. E' comprensibile che sia un po' stanco, sta lavorando molto e bene per la squadra. Marchisio invece sta seguendo un percorso di recupero dopo il brutto infortunio. Sta bene e la mancata convocazione in nazionale non è dovuta a qualche problema o risentimento. Non so se giocherà Bonucci o Rugani, Barzagli gioca, Chiellini non è ancora recuperato".

Non spende molte parole per il sorteggio di Champions e dribbla così le domande a riguardo: "Sarà una grande sfida, parlare del Barcellona non ha senso ora, abbiamo prima altre partite. Ci vuole molta calma, pensare solo al Barcellona può portarci a perdere punti in campionato."