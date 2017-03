Serie A - La Juventus nella tana di Marassi affronta la Sampdoria

Nonostante il turbine che si sta scatenando attorno alla figura del presidente Andrea Agnelli per i presunti rapporti con la criminalità organizzata, la Juventus pensa unicamente al campo con la testa rivolta all'importante match di Marassi contro la Sampdoria. I bianconeri si sono rilanciati in campionato contro il Milan, dopo essere incappati nel pareggio di Udine, il primo stagionale. Prima della pausa per lo spazio dedicato alla Nazionale, Allegri chiede gli ultimi tre punti mensili per guardare con maggiore ottimismo alla Primavera.

Dopo aver eliminato il Porto dalla Champions e aver pescato il Barcellona nei quarti di finale, i bianconeri devono accelerare sugli altri fronti in modo tale da arrivare con le energie a mille nel doppio confronto con i catalani. La 29esima giornata di Serie A porta le zebre nella capitale ligure contro un avversario in salute, reduce dalla prestigiosa vittoria nella stracittadina con il Genoa. Massima attenzione, approccio ad hoc e spirito di sacrificio per non ripetere l'ultimo pomeriggio nero passato a Genova (sconfitta per 3-1 contro i rossoblu).

In campo va la squadra migliore, cambi di uomini o di assetto non sono all'ordine del giorno. Centrare il bottino pieno garantirebbe alla Juventus di conservare il prezioso vantaggio sulle inseguitrici Roma e Napoli, sgombre da impegni europei. Impegno non semplice contro una Sampdoria rinvigorita negli ultimi tempi: 5 vittorie e 2 pareggi racimolati nelle ultime sette. In casa, poi, i blucerchiati sono ancora più temibili grazie alle sole due sconfitte in stagione: 28 punti sui 41 totali sono arrivati a Marassi.

La miglior stagione di Luis Muriel è senz'altro merito di Giampaolo, capace di stimolarlo al punto da giusto da fargli acquisire quella costanza mai posseduta prima. Non solo il colombiano, l'allenatore sta lavorando molto bene con gli altri giovani valorizzandoli e attirando l'occhio delle grandi squadre. Lucas Torreira e Patrik Schick sono i pezzi pregiati, entrambi classe 1996. Il centrocampista uruguayano è già leader della squadra, l'attaccante è letale da subentrato con i suoi 7 goal siglati. All'andata Schick segnò proprio la sua prima rete in Serie A giocando, però, da titolare a Torino.

Le ultime dai campi

SAMPDORIA - Arriva la corazzata juventina a Genova ma Marco Giampaolo non muta la propria filosofia di calcio. Il tecnico di Bellinzona insiste sul 4-3-1-2 con il classico trequartista alle spalle delle due punte. I due attaccanti saranno Muriel e Quagliarella, nonostante il talentuoso Schick scalpiti per un posto da titolare. Ballottaggio a centrocampo con Praet insidiato da Linetty, il belga potrebbe anche partire sulla trequarti al posto di Fernandes per garantire più quantità in mezzo al campo. In difesa Sala e Regini presidieranno le fasce con Skriniar e Silvestre in mezzo. Torreira in cabina di regia. Viviano squalificato, in porta c'è Puggioni.

(4-3-1-2) Puggioni; Sala, Skriniar, Silvestre, Regini; Barreto, Torreira, Praet; Bruno Fernandes; Muriel, Quagliarella. All. Giampaolo M.

JUVENTUS - Massimiliano Allegri è intenzionato a mandare in campo l'undici migliore per chiudere il mese di Marzo con una vittoria. Nel 4-2-3-1 che ha dato la svolta al 2017 bianconero, il tecnico livornese non può contare su Medhi Benatia, vittima di un affaticamento alla coscia ma ritrova Chiellini e Cuadrado. Il difensore azzurro non verrà rischiato mentre il colombiano è pronto a riprendere il posto sulla corsia destra dopo la squalifica scontata contro il Milan. Possibile turnover al centro della difesa con Rugani che partirà dal 1' e Barzagli-Bonucci che si giocano un posto. A sinistra leggermente favorito l'ottimo Asamoah, completamente al top dopo la performance offerta con il Milan. A destra, invece, conferma per Dani Alves. In mezzo al campo Marchisio insidia Khedira.

(4-2-3-1) Buffon; Dani Alves, Barzagli, Rugani, Asamoah; Pjanic, Khedira; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain. All. Allegri M.

I precedenti

Sono 59 i precedenti tra la Sampdoria e la Juventus in quel di Genova con l'equilibrio che regna sovrano: 19 vittorie per i blucerchiati, 18 pareggi e 22 successi bianconeri. L'ultima vittoria del club di Ferrero risale al 18 Maggio 2013 quando nell'ultima di campionato batté i campioni d'Italia per 3-2 con i goal di De Silvestri, Eder e Icardi (Quagliarella e Giaccherini a segno per la Juve). Da quel giorno in poi, tre sfide e tre vittorie dei torinesi al Marassi: 0-1 firmato Tevez nel 2013/14, 0-1 con Arturo Vidal nell'anno successivo e 1-2 la scorsa stagione con Pogba e Khedira marcatori. Nella gara d'andata, allo Stadium, successo largo per la truppa di Allegri con il 4-1 finale.