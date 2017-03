Sampdoria - Juventus in diretta, LIVE Serie A 2016/17 (15:00)

Una buona mattinata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Sampdoria-Juventus, match valido per la 30esima giornata del campionato di Serie A TIM edizione 2016-2017, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 15:00 - verrà fischiato dall'arbitro Tagliavento.

Diretta Sampdoria-Juventus

Muriel e Quagliarella festeggiano il gol decisivo nel derby. | sportfair.it

QUI SAMPDORIA

La vittoria per 1-0 nel derby di settimana scorsa - seguita a quella per 3-1 sul Pescara - ha fatto schizzare il morale dei blucerchiati alle stelle. La sfida di oggi sarà ancora più complicata; in ogni caso, i liguri non hanno alcunchè da perdere visto che la salvezza è stata ampiamente raggiunta.

Il 4-3-1-2 plasmato dal tecnico Giampaolo, in attesa del rinnovo contrattuale che sembra però certo, ha reso gli odierni padroni di casa una squadra difficile da affrontare per chiunque. Uno dei giocatori maggiormente valorizzati da questo sistema è sicuramente Muriel, il trascinatore dell'attacco.

L'unica assenza rilevata oggi dall'allenatore ospitante è quella di Viviano, per squalifica, già messa in conto. Il coach, in conferenza stampa, chiedendo l'aiuto dei tifosi per il match di questo pomeriggio, ha confermato la disponibilità di tutti i restanti elementi (tranne il lungodegente Carbonero).

Giampaolo dovrebbe confermare il suo 4-3-1-2. In porta Puggioni; davanti a lui i terzini Sala e Regini con la coppia Silvestre-Skriniar in mezzo. Torreira (che in settimana non ha escluso un futuro in bianconero) vertice basso, Praet e Barreto mezzali. In avanti, Bruno Fernandes supporta Muriel e Quagliarella.

Live Sampdoria-Juventus

L'11 di Giampaolo: 4-3-1-2. | VAVEL.com via footballuser.com

QUI JUVENTUS

I campioni d'Italia hanno vinto ancora in settimana, contro il Porto, in Champions League. Nello scorso turno nei confini nazionali è arrivato invece il successo per 2-1 sul Milan con un polemizzatissimo rigore in favore di Madama nel finale. E gli ultimi giorni sono stati pieni di argomenti...

I bianconeri festeggiano il gol di Dybala al Porto in settimana. | eurosport.com

Prima il sorteggio di Nyon, che ha contrapposto il Barcellona ai bianconeri nei quarti di finale della massima competizione europea per club; poi il deferimento al patròn societario Andrea Agnelli, a causa della questione del bagarinaggio dei biglietti. Due notizie non proprio felici.

Queste news non possono però intaccare il morale della squadra, sempre portato a vincere. Non sarà oggi della partita Benatia, alle prese con un infortunio; con tutte le probabilità il marocchino verrà sostituito da Chiellini, che comunque si giocherà il posto con Rugani (partendo favorito).

Allegri dovrebbe puntare sul solito 4-2-3-1. Fra i pali c'è Buffon; in difesa invece Barzagli (o Lichtsteiner), Bonucci, Chiellini ed Alex Sandro. A centrocampo ritorna Pjanic al fianco dello stakanovista Khedira. Dalla trequarti in poi, sempre quelli anche nella tana di Marassi: Cuadrado, Dybala e Mandzukic dietro ad Higuain.

Diretta live Sampdoria-Juventus

La risposta di Allegri (4-2-3-1). | VAVEL.com via footballuser.com

ANDATA E PRECEDENTI

I campioni d'italia esultano dopo uno dei gol nel match d'andata (4-1). | calciomercato.com

Senza scendere nel dettaglio dei precedenti, qualche nozione: il Doria non trionfa da 4 anni ai danni dei piemontesi, quando vinse per 3-2 (Eder, Icardi, De Silvestri). All'andata invece la doppietta di Chiellini e le marcature di Mandzukic e Pjanic firmarono un sonoro 4-1 allo Stadium.