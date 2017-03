Sampdoria-Juve, le formazioni ufficiali

Fonte immagine: Twitter @juventusfc

Reduci da due vittorie pesantissime, soprattutto per il morale, Sampdoria e Juventus sono pronte a darsi battaglia, nel pomeriggio della 29esima giornata di Serie A. Calcio d'inizio alle ore 15 al Ferraris di Genova, dove la Samp non perde da oltre tre mesi (1-2 con la Lazio). I bianconeri hanno invece pareggiato nell'ultima trasferta. Di seguito, ecco le formazioni ufficiali del match.

Qui Juventus

Massimiliano Allegri ritrova le quattro stelle in avanti: dopo aver saltato la gara contro il Milan - uno per squalifica, l'altro per un problema intestinale - ritornano titolari Juan Cuadrado a destra e Mario Mandzukic a sinistra, insieme ovviamente a Paulo Dybala e Gonzalo Higuain. In mezzo al campo rientra Pjanic dopo il turno di riposo in Champions col Porto, al suo fianco l'instancabile Khedira. Novità in difesa, davanti a Buffon: Dani Alves è confermato a destra, a sinistra va però Asamoah, come contro il Milan. In mezzo, out Benatia, non al meglio Chiellini, a riposo Bonucci: giocano Barzagli e Rugani.

Juventus (4-2-3-1) - Buffon; Dani Alves, Barzagli, Rugani, Asamoah; Khedira, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain. All. Allegri

Qui Sampdoria

Marco Giampaolo non può contare sullo squalificato Viviano (unico assente per la Samp), parte dunque titolare Puggioni tra i pali. In difesa, il ballottaggio a sinistra si risolve in favore di Regini, mentre al centro sono confermati Skriniar e Silvestre, con Sala a destra. In mezzo al campo, gli insostituibili Barreto e Torreira vengono affiancati da Linetty, con Bruno Fernandes ad agire sulla trequarti, a supporto del duo Muriel-Quagliarella.

Sampdoria (4-3-1-2) - Puggioni; Sala, Silvestre, Skriniar, Regini; Barreto, Torreira, Linetty; Bruno Fernandes; Muriel, Quagliarella. All. Giampaolo