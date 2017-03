Samp-Juve, le pagelle - Vittoria di misura, spiccano Cuadrado e Asamoah. Higuain di nuovo a secco

Cuadrado esulta dopo il gol alla Samp | Fonte immagine: @juventus - Instagram

Si sapeva già che al Marassi sarebbe stata una partita ostica, non sono infatti piacevoli i ricordi che i bianconeri conservano dalla partita d’andata con il Genoa. Ma con la Samp va meglio anche se la vittoria è soltanto una vittoria di misura. Basta il gol a inizio partita di Cuadrado per mettere al tappeto la banda di Giampaolo, ma dall’uscita dal campo di Dybala in poi la Juventus mostra grandi difficoltà nel creare gioco, rischiando in alcune occasioni. La prestazione di Asamoah è eccellente, forse il migliore in campo, perché con un paio dei suoi interventi permette di lasciare inviolata la porta di Buffon, che travalica l’ennesimo record diventando il giocatore con più minuti in Serie A per la Juventus. Note dolenti sono Higuain e Manduzkic, il cui tabellino dei gol segna ancora zero, è lecito pensare che si tratti di un periodo no per entrambi, ma certamente Allegri deve provvedere a questa situazione. Ora spazio alla rassegna dei voti dei bianconeri.

Buffon 6.5 - Impegnato per tutti i novanta minuti, viene chiamato non a compiere miracoli, bensì a sbrogliare spesso piccoli pericoli

Dani Alves 6 – Ottima partita per il brasiliano che spesso non si limita alla giocata facile, da evitare comunque la simulazione che gli costa il giallo.

Rugani 6.5 - Entra da titolare una volta al mese, ma quando viene chiamato a tale onere risponde sempre presente, ormai il ragazzo sta maturando e in quelle poche occasioni offertegli si dimostra sempre impeccabile.

Barzagli 5.5 – Comincia la partita con un paio di errori non tipici di Barzagli, nel secondo tempo corregge la sua prestazione e tiene al sicuro la difesa juventina.

Asamoah 7 – Prima una sovrapposizione e cross per Cuadrado che mette a rete, e poi l’intervento su Schick che vale quasi come un gol, di certo il migliore in campo.

Khedira 6.5 - Sembra che viaggi a ritmo lento, invece si fa trovare in ogni punto del campo, si spera che il suo rendimento rimanga questo ancora per un po’ di tempo.

Pjanic 6 - Diffidato, rischia un paio di volte di prendersi un giallo che pesante, dopo l’uscita di Dybala prende le redini della squadra.

Cuadrado 7 – Nel primo tempo fa gol, si mette a disposizione della squadra, e fa impazzire Regini sulla sua fascia con finte e dribbling, nella ripresa non brilla più di tanto causa un piccolo fastidio muscolare. (72’ Lemina 6 – Entra subito nella partita e dimostra impegno e molta corsa).

Dybala 6 - Con lui la Juve si rende pericolosa da subito, ma il suo infortunio è davvero una brutta notizia in vista della doppia sfida con il Napoli. (28’ Pjaca 6 - Entra senza riscaldamento, ci prova più volte, ma pecca talora di superbia talora di imprecisione, e forse ci vuole ancora un po’ di tempo prima che esploda completamente).

Mandzukic 5.5 - L’impegno sulla fascia sinistra c’è sempre, tanto che quando compie uno dei suoi recuperi fa impazzire i tifosi bianconeri, Higuain stoppa la sua occasione.

Higuain 5.5 - La sua non è certo una brutta partita, un paio di volte va vicino al gol, ma che Higuain rimanga a secco per così tanto tempo è comunque un problema per la Juve. (85’ Lichtsteiner S.V.)

All. Allegri 6.5 - Dopo l’infortunio di Dybala cerca di mantenere costante la concentrazione dei suoi giocatori, ma è lui stesso a sbottare poi per alcune sviste arbitrali. Nella ripresa opta per il contenimento con l’inserimento di Lichtsteiner al posto di Higuain onde mantenere il risultato che vale tre punti davvero importanti per la scalata allo scudetto.

Sampdoria – Puggioni 7, Regini 5.5, Silvestre 6.5, Skriniar 6.5, Sala 5.5, Linetty 6.5, Torreira 6 (62’ Praet 6), Barreto 5.5, Bruno Fernandes 6 ((53’ Schick S.V.) 75’ Djuricic S.V.), Quagliarella 7, Muriel 5. All. Giampaolo 6.5.